Les bénévoles de la coupe Icare, le maillon indispensable de l’organisation de l’événement

Les festivités de la coupe Icare ont commencé depuis quatre jours et vont se poursuivre jusqu’au 25 septembre. La plus grande manifestation de vol libre au monde, demeure chaque année un spectacle à couper le souffle ! Pendant ces six jours, pilotes et bénévoles s’activent pour proposer un moment inoubliable.

Sans bénévole, pas de coupe Icare ! Une chose est sûre : les bénévoles ne manquent pas et ne rateraient ce moment pour rien au monde. Parmi les 1200 présents tous les ans : Nico.

Nico, directeur d’un centre de loisir, a commencé à être bénévole par curiosité, puis s’est investi de plus en plus, jusqu’à poser des journées au travail pour participer pleinement à l’événement. D’abord adjoint du directeur des vols suppléant, il a fini par intégrer la direction des vols il y a quelques années. Il y a un esprit qui est très magnétique, très familiale. On a le plaisir de se retrouver d’une année sur l’autre. On est une bande de copains, on s’amuse beaucoup à être là, tout en étant ultra professionnels". - Nico, bénévole à la coupe Icare

Michel, alias Mimi la frite ou Mimi la cafét’ est lui aussi bénévole. Il avait déjà été bénévole dans des associations caritatives avant de s’intéresser à la Coupe Icare, qui correspondait en tout point à ce qu’il avait envie de faire. Découvrir la coupe Icare de l'intérieur, ça a changé son regard. On fait des connaissances, on découvre des personnes qui sont, entre autres, les bénévoles, puisqu'il faut savoir qu'il y en a entre 900 ou 1000. Et là, il y a une unité, il y a une confrérie qui fait qu'on s'entend super bien et c'est un vrai bonheur de participer à cette coupe. – Michel, bénévole à la coupe Icare

La coupe Icare, ça se vit aussi en famille ! Ma fille, est bénévole. Moi, je suis bénévole depuis plus de 30 ans. Mon mari est bénévole aussi. Ma maman est bénévole. C'est naturel d'être bénévole à la coupe Icare quand on habite le plateau. – Caroline, bénévole à la coupe Icare

Comme tous les autres, Olivier donne de son temps mais partage aussi ses idées ! Il y a plus de dix ans, Olivier a remplacé les verres en plastique jetables par les verres consignés. Le résultat a été étonnant. Dès qu'il y a plus de verres par terre, il n'y a plus de barquettes de frites non plus par terre. Ça a été une coupe Icare propre tout de suite, ça a été vraiment super. – Olivier, bénévole à la coupe Icare