Les chefs cuisiniers solidaires des personnels soignants

Gratins dauphinois, couscous, tiramisu, crème caramel et crumble pour les personnels soignants du CHU Rangueil , Cette chaîne de solidarité est pilotée pour le cuisinier Simon Carlier (restaurant Solides). Les repas (une centaine) ont été livrés ce mercredi 25 mars au CHU de Rangueil. Tout est fait en accord, et avec le soutien des médecins. A partir du jeudi 26 mars un process (des bons- repas évidemment gratuits) sera mis en place pour que les personnels puissent récupérer leur repas sans perturber le fonctionnement de l’hôpital ou des centres Covid 19. Pour cette chaîne de solidarité "gourmande" Simon Carlier a mobilisé d'autres cuisiniers de la ville rose. Son second David Goetz, mais aussi Romain Brard, Georges Camuzet, Aziz Mokhtari, Fabrice Mignot, Laurent Navarro, Hippolyte Desterac, Maxime Delbosc, Philippe Ducos, Mo Bachir, Hervé Bourg, Thomas Fantini. D'autres chefs vont rejoindre cette belle équipe au fil des semaines. Ces repas sont un réconfort et un moyen de soutenir les personnels soignants et aussi d'aider les producteurs locaux qui permettent aux cuisiniers de préparer de bons petits plats.

les chefs cuisiniers toulousains préparent bons petits plats pour les personnels soignants. - Simon Carlier