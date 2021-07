Les Concerts en Valognais : le programme du 8 au 12 juillet

Au programme des Concerts en Valognais 2021 :

Jeudi 8 juillet à 20h30 en l’église de St Germain de Tournebut : Le duo Sophie Arsénian et Philippe Alaire "Autour de Satie"

Vendredi 9 juillet à 20h30 en l’église Saint-Malo à Valognes : Guillaume Coppola "Beethoven et les éléments"

Samedi 10 juillet : Concerts-Promenade à 20h et 21h15. Chaque formation se produit deux fois, le public se déplace à pied entre chaque lieu de concert.

En l’église d'Alleaume : Musique klezmer - Noé Clerc, accordéon et les musiciens de l'Orchestre de Normandie Gilles Leyronnas, clarinette, Florian Maviel, violon, Fabrice Béguin, contrebasse.

- Noé Clerc, accordéon et les musiciens de l'Orchestre de Normandie Gilles Leyronnas, clarinette, Florian Maviel, violon, Fabrice Béguin, contrebasse. Aux thermes d'Alauna sous chapiteau : Musique traditionnelle turque avec le Trio Serkan Uyar. Serkan Uyar, chant, guitare et baglama, Etienne Gruel, kabak kemane, et Erdogan Artan, percussions, oud, et clavier.

Dimanche 11 juillet à 20h30 au Château de Montvason à Saussemesnil : Brame de zéphyr – Jazz et Kora avec Simon Deslandes, trompette, bugle, Nicolas Talbot, contrebasse, Philippe Boudot, batterie, Raphael Quenchen, saxophones, et Didier Dufour, kora(s), et percussions.

Lundi 12 juillet à 20h30 en l’église Saint-Malo à Valognes : Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre avec au programme : Danza ! Musiques de danses espagnoles en France au XVIIème siècle.

Les Concerts en Valognais 2021 en pratique :

Du jeudi 8 au lundi 12 juillet 2021 dans le pays valognais, à Saussemesnil , Saint-Germain de Tournebut et Valognes.

Billetterie en ligne sur le site : Les Concerts en Valognais

Possibilité de prendre vos places sur le lieu du concert.