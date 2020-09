Les Échappées Belles le rendez-vous des artistes, artisans et créateurs

Les Échappées Belles sont un rendez-vous de créateurs et artistes. Expositions-ventes au caractère éphémère, elles ont lieu 3 à 4 fois par an dans un lieu d’exception. Le temps d’un weekend une cinquantaine de créateurs, d'ici et d'ailleurs, vous offrent une plongée dans leur univers. Une rencontre de qualité, pleine de découvertes et de surprises... Un salon éthique et chic, que nous présente Julie Laurent.

Un salon éthique et chic Copier

Décoration intérieure, univers de la maison, luminaires, céramique, mosaïque, sculpture du bois ou du verre, mode homme, femme et enfant, chaussures, illustration, design, maroquinerie, chapeaux, foulards, bijoux, jeux enfants… Les Échappées Belles sont ainsi l’occasion de venir profiter d’un savoir-faire artisanal, de créations éthiques issues du commerce équitable, de l’utilisation de matériaux bio ou recyclés... Une création locale et responsable made in France…

Céramique © Radio France - Rainbow Raku

Les Échappées Belles, 12ème édition, du 4 au 6 septembre au Grand Hôtel Mercure à Nantes, entrée gratuite. Horaires : 14h/19h vendredi 4 septembre - 10h/19h samedi 5 septembre - 10h/18h dimanche 6 septembre. Plus d'infos sur le site www.echappees-belles.fr

