Les Egaluantes à Carentan-les-Marais du 27 au 29 novembre

Les Egaluantes à Carentan dans la Manche est un festival qui programme des films liés au Cotentin et à la Normandie. Pour sa 5ème édition, le festival a pour marraine Fanny Ardant, accueille Alex Beaupain pour un concert-événement, et propose Les Tuches 4 en avant-première.

Pendant 3 jours, le festival Les Egaluantes programme des films historiques, des documentaires, des courts et longs métrages en lien avec la Normandie, trois jours de cinéma avec des films à voir ou à revoir. Chaque film est précédé d'une rapide introduction puis suivi d'un échange entre un intervenant et le public.

Au programme de l'édition 2020 des Egaluantes :

Fanny Ardant vient présenter "Cendres et Sang" et "Callas Forever", le court-métrage "Alliés Nés" qu’elle a tourné à Caen, ainsi que "Les Beaux Jours", adapté du roman de la cherbourgeoise Fanny Chesnel, pour lequel elle a été nommée aux César en 2014.

Alex Beaupain propose un concert-spectacle exceptionnel autour de la chanson dans l’histoire du cinéma français, une création originale en partenariat avec la scène nationale de Cherbourg (Le Trident) et l’Orchestre Régional de Normandie.

Le spectacle sera suivi de la projection de la comédie musicale "Les Bien-aimés", dont Alex Beaupain a signé la musique et les chansons, et pour lequel il a été nommé au César 2012 de la meilleure musique originale.

Les Tuches 4 est projeté en avant-première en présence du réalisateur normand Olivier Baroux. La comédie sortira dans les salles le 9 décembre 2020.

Tout le programme du festival : Les Egaluantes 2020

Le festival Les Egaluantes 2020 en pratique :

La Séance de cinéma : 4 €. Achat le jour même au cinéma en fonction des places disponibles.

Le Concert Alex Beaupain 10 €. Achat en ligne et sur place au Théâtre de Carentan.

Le Pass week-end 12 €. Achat en ligne et sur place donne accès à tous les films.

Billetterie en ligne : Réservez vos places et Pass week-end

Les lieux du festival :

Le Cinéma le Cotentin, 19 rue Holgate, 50500 Carentan-les-Marais

Le Théâtre et salle des fêtes, rue de la Halle, 50500 Carentan-les -Marais

France Bleu Cotentin sera en direct du festival vendredi 27 novembre entre 16h et 19h.