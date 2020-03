Les élections municipales vues d'Allemagne

Uff de andere Rhii-Sitt – 6 MÄRZ 2020

Es ist mal wieder Freitag und deshalb schauen wir wie jeden Freitag darauf, was die deutschen Medien über das Elsass und Frankreich schreiben. Was hast du uns heute für ein Thema mitgebracht ?

Heute geht es um die Bürgermeister- und Kommunalwahlen, die am 15. und 22. März in Frankreich und damit natürlich auch im Elsass stattfinden.

Langsam bekommt man auch in Deutschland mit, dass in Frankreich gewählt wird.

Die Deutschen interessieren sich für Bürgermeisterwahlen in Frankreich?

Echt?

Na ja, das Interesse gilt weniger der Lokalpolitik, als vielmehr den Anekdoten rund um diese Wahl, die von den deutschen Medien gerne veröffentlicht werden und zwar landesweit.

Was für Anekdoten denn?

Weit oben auf der Rangliste steht der Kandidat für den OB-Sessel in Paris, Benjamin Griveaux. Dank ihm und seinen Hobbys hat man in Deutschland erfahren, dass in Frankreich gewählt wird. Dabei hat Herr Griveaux natürlich einiges an Spott über sich ergehen lassen müssen, aber da das Spott in deutscher Sprache war, hoffen wir mal, dass er das nicht alles verstanden hat...

Und die zweite Anekdote aus dem französischen Wahlkampf?

Der absolute Star ist die Katze „Rec“, die auf Platz 60 der Liste von France Insoumise in Rennes steht. Diese hat zwar einen menschlichen Paten und steht auf einem Listenplatz, über den sie auf keinen Fall in den Stadtrat von Rennes gewählt werden kann, aber sie ist trotzdem in Deutschland ein Medienstar, denn die Katze „Rec“ ist nicht nur sehr politisch, sondern sieht auch noch unverschämt gut aus. „Rec“ ist übrigens die Abkürzung für den Namen ihrer Liste „Rennes en commun“ und damit haben die Deutschen auch gleich gelernt, dass es eine Partei namens „France Insoumise“ gibt.

Spaß beiseite – interessieren sich die Deutschen für diese Bürgermeister- und Kommunalwahl in Frankreich?

Mindestens so sehr, wie sich die Franzosen für Bürgermeisterwahlen in Deutschland interessieren. Man kennt weder die Kandidaten und Kandidatinnen, noch deren Parteien, in Deutschland versteht auch niemand, warum die Listen andere Namen als diejenigen ihrer Parteien haben und das erklärt den Mangel an Interesse. Es dürfte kaum Deutsche geben, die die Namen der Bürgermeister von Wissembourg, Strassburg, Colmar und Mulhouse kennen – aber umgekehrt gefragt, welcher Franzose kennt die Namen der Bürgermeister von Freiburg, Offenburg, Baden-Baden und Karlsruhe? Und außerdem wissen ohnehin alle, dass sie sich nach den Wahlen über den Rhein hinweg beschnuppern werden und danach beginnen, wieder zusammenzuarbeiten...

Le site Eurojournalist.eu.