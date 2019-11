"Les Enfoirés jouent le jeu" samedi 30 novembre sur TF1

A l'occasion des 30 ans de la troupe des Enfoirés et de la sortie du Coffret " Les 30 ans des Enfoirés 1989-2019 " au profit des Restos du Cœur, des Enfoirés et des surprises se retrouvent autour de Nikos Aliagas pour une grande soirée de jeux. Rendez-vous samedi 30 novembre à 21h05 sur TF1.

Samedi 30 novembre à 21h05 sur TF1

Des jeux en cascades, des questions en rafales, des karaokés, des blind tests, des mimes… Et une grande finale pour déterminer, de tous les Enfoirés présents, qui sera le grand vainqueur de la soirée ?

Il y a un mélange d’anciens, que l’on n’a pas vus depuis longtemps, et de plus jeunes. Ils répondent toujours présent pour ce genre d’événement. Leur fidélité est assez incroyable.

Sophie Bazou, Responsable des Enfoirés aux Restos du Coeur.

Pierre Palmade, Claudio Capéo, Patrick Bruel, Mimie Mathy, Jenifer, Michael Youn, Kad Merad, Gérard Jugnot, Slimane, Patrick Fiori, Liane Foly, Amel Bent, Christophe Willem, Philippe Lacheau, ... Ils seront tous présent pour cette soirée exceptionnelle.

Spéciale 30 ans des Enfoirés

A l'occasion des 30 ans des Enfoirés, plusieurs événements sont à prévoir dans l'année :

Le coffret "Les 30 ans des Enfoirés 1989-2019" sera mis en vente le 30 novembre au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l'association de distribuer dix-sept repas.

Il retrace trente ans d’histoire à travers trente chansons, ainsi qu’une version audio et DVD du premier concert des Enfoirés en 1989 avec Jean-Jacques Goldman, Eddy Mitchell, Michel Sardou, Johnny Hallyday, Véronique Sanson et Michael Jones. Il contient également neuf singles emblématiques en version karaoké et le tee-shirt anniversaire 1989-2019, porté par les artistes lors du final de l’édition de cette année. Ils comptent sur vous !

L'exposition des Enfoirés aura lieu au Pavillon Villette du 28 novembre au 29 décembre.

à lire aussi Une expo exceptionnelle et une vente aux enchères pour les 30 ans des Enfoirés

Les visiteurs pourront découvrir ce qui se passe de l’autre côté du rideau. On dévoilera l’envers du décor et on leur montrera comment tout cela se met en place. Ils vont entrer dans un bus puis cheminer tout au long de l’organisation et de l’histoire des Enfoirés. En parallèle, il y aura aussi une vente aux enchères en ligne d’objets iconiques des différents spectacles, de costumes marquants, de quelques éléments de décor et des pièces inédites que l’on s’est vu offrir au fur et à mesure des années.