Les évènements de ce mois d'Août avec France Bleu Picardie

Du vendredi 29 juillet au dimanche 21 août : Exposition de Dan Jacobson à Mers-les-Bains

Jeudi 4 août : Balade à Grouches-Luchuel

Ci dessous, la description de la sortie et l'événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1093494038232942/

C'est l'été ! Les insectes parcourent inlassablement les végétations rases du coteau en quête de plantes ou d'un congénère.

C'est tout un cortège d'espèces qui se dévoile à vos yeux et pour en découvrir les petits secrets, il vous suffira de suivre Eric, notre Conservateur bénévole.

La balade partira à 17h30 et passera par le marais et les larris de Grouches-Luchuel, le lieu du rendez-vous sera donné à l'inscription

Prévoir des chaussures de marche ou de sport, un couvre-chef et de l'eau s'il fait chaud, un appareil photo si vous voulez immortaliser vos découvertes.

Sortie Gratuite

Inscription auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France : 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Samedi 6 août : La Nuit des étoiles à Monneaux (02)

Dimanche 7 et 21 août : Balade dans Pont-Rémy

Balade - organisateurs

Les 6, 7 et 8 Août : Grande Fête Foraine de Selens (02)

Dimanche 7 août : Visite guidée du Vieux Béthisy-Saint-Pierre

Rendez-vous sur le parking du château, rue Lefèvre-Lesueur à Béthisy-St-Pierre 60320

Réservation obligatoire à l'adresse decouvrez@aquilon-patrimoine.com (places limitées).

Tarifs : 9 € normal / 6 € réduit (moins de 18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs d'emploi) / gratuit pour les moins de 12 ans.

Toutes ces informations sont également disponibles sur notre site internet : www.aquilon-decouverte.com

Dimanche 7 août : Vide Grenier à AULT BOIS DE CISE

Square Pomeranz : 2.50 € le m minimum 2 mètres à régler à la réservation Renseignements et réservation avant le 05/08/2022 au 07 69 99 69 03 ou 07 86 43 85 78 comitedesfetesault@gmail.com ou www.comitedesfetesault.com RESTAURATION SUR PLACE

Du 7 au 14 août : Les Escales Musicales Autoises

DU 7 AU 14 AOUT : FESTIVAL LES ESCALES MUSICALES AULTOISES

Le 7 août à 18h : Concert d’ouverture avec FARANGI (Renaud Garcia Fons, contrebasse et Claire Antonini, luth). Mélange épicé de jazz, musique du monde et musique ancienne. Chapelle Notre-Dame d’Onival à AULT (80)

Le 10 août à 20h30 : Concert aux chandelles du duo de violes de gambe AMARANTE (Françoise Enock et Nina Rouyer). Musiques de Marin Marais et Sainte Colombe. Chapelle Sainte-Edith du Bois de Cise à Ault (80)

Le 12 août à 20h30 : Spectacle musical CAPTAINE présenté par la Caravelle des Arts (Eric Malgouyres, comédien et le duo de violes de gambe AMARANTE). Autour de la vie tourmentée et de l’œuvre du soldat compositeur et joueur de viole Tobias Hume. Chapelle Notre-Dame d’Onival à AULT (80)

Le 14 août à 18h : Récital chant et guitare DIVERTIMENTI, concert Jeunes Talents (Marie-Cécile Henry, soprano et Nicolas Moscardo, guitare). Œuvres de Monteverdi, Giuliani, Moscardo… Chapelle Notre-Dame d’Onival à AULT (80)

Du mardi 9 au lundi 15 août : Mon été au Crotoy

Mercredi 10 août : Pièce de théâtre à Ham

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance du plus célèbre et emblématique dramaturge de la littérature française, l’année 2022 a été décrétée “Année Molière”. Afin de rendre hommage à Molière et de renouer avec le “théâtre de tréteau”, la compagnie samarienne, la Troupe Solilès, va suivre le fleuve Somme sur 200 km à pied depuis Ham jusqu’à Saint-Valery du 10 au 26 août 2022. Cette itinérance nommée “Molière à la source” portée par le Département de la Somme veut ainsi restituer l’essence de l’Illustre Théâtre de Molière, qui en son temps, fit rayonner le théâtre dans les plus petits villages de France. La troupe s’arrêtera dans 15 villes et villages, dont Ham, pour jouer Le médecin volant, une pièce parfaitement adaptée à un public familial (à partir de 8 ans).

Prix d’entrée : 2€ (billetterie sur place)

Synopsis : Valère aime Lucile, et Lucile aime Valère. Tout irait pour le mieux si le père de Lucile, Gorgibus, dominé par l’avarice, n’avait pas choisi pour sa fille Villebrequin : un homme certes riche, mais vieux et laid comme un pou. Heureusement, Sabine, la cousine qui a plus d’un tour dans son sac, a eu vent de l’affaire. Elle entreprend de mettre à mal les plans du père et fait entrer dans la danse Sganarelle, un valet plutôt porté sur le manger et le boire. Pour quelques sous, notre gaillard se voit confier le rôle d’un faux médecin qui devra soigner Lucile, tandis qu’elle jouera la malade. Un faux docteur – qui plus est un Arlequin – dans une maison, c’est la promesse de quiproquos à venir, de situations loufoques, et autres péripéties. Car, outre l’amour à sauver, notre faux toubib devra duper jusqu’à la fin, au risque d’être pendu pour avoir endossé un habit qui n’était pas le sien.

Retrouvez l’événement Facebook au lien suivant : https://www.facebook.com/events/397670728857446

Téléchargez le flyer informatif ici : https://www.latroupesoliles.fr/_files/ugd/264267_ed78a7fdccbe4809a8b5d3e45197e9f9.pdf

Vendredi 12 Août : Loto salle de l'ancien casino de AULT

Compte tenu du fait que l'accès au centre ville d'Ault est impossible les samedis soir de juillet et d'août, le loto d'août qui devait se tenir le samedi 13 dans la salle du Casino d'Ault, est avancé au VENDREDI 12 AOUT à 19h00.

Réservations des places au 07 86 43 85 78.

Du samedi 13 au lundi 15 août : Fête de la mer au Crotoy

Fête de la mer - organisateurs

Lundi 15 août : Brocante des sapeurs pompiers de Gamaches

Du mardi 16 août au dimanche 21 août : Mon été au Crotoy

Du jeudi 18 au dimanche 21 août : Salon des arts à Ault

Du vendredi 19 au dimanche 21 août : Festival de musique, chant et théâtre à Arguël

Festival - organisateurs

Dimanche 28 août : Course à pied à Drucat

Dimanche 28 août : Moreuil en Fête

: "Moreuil en Fête" ( de 10h00 à 18h00 au parc des sports, entrée gratuite, nombreuses animations : exposition de véhicules, réderie et artisanat, forum des associations, jeux gratuits pour les enfants, concert, buvette et restauration...)

Dimanche 3 septembre : Brocante à Nibas