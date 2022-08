Les évènements de ce mois de Septembre avec France Bleu Picardie

Voici quelques évènements que France Bleu Picardie vous conseille. Si vous souhaitez que votre manifestation figure dans cette rubrique, il vous suffit de nous faire parvenir l'affichette ou le programme de cette dernière à l'adresse mail suivante : agenda80@radiofrance.com

Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre : 11ème expo d'art en l'église de Nivillers (60)

Dimanche 11 septembre : Braderie / Brocante de Ham

La Ville de Ham vous informe que la Braderie-brocante annuelle de Ham aura lieu le dimanche 11 septembre 2022, de 8h à 18h, en centre-ville.

L’inscription et les emplacements sont gratuits pour les exposants,

Au programme des animations : fanfare, concerts et ambiance festive ! Buvette et restauration sur place.

Renseignements et inscriptions en mairie ou au 03.23.81.00.00 ou par mail accueil@ville-ham.fr

Les vendredi 16 et samedi 17 septembre : Arthur's Day Festival de Grandvilliers

Parce que Arthur’s Day, c’est

une rencontre de copains dans un pub irlandais, que c'est le prénom de Monsieur Guinness et sa célèbre stout noire à mousse blanche*,

alors Arthur's Day c'est aussi des kilts, des violons, du trad irlandais, des cornemuses, et encore et toujours du rock!

Parce que Arthur's Day, c'est une sacrée mise en avant des groupes émergents du moment, que c'est un tremplin pour les groupes locaux,

alors Arthur's Day c'est aussi des copains, des découvertes, des pépites et encore et toujours du rock!

Rejoignez l'aventure d'Arthur's Day Festival les vendredi 16 et samedi 17 septembre 2022 à Grandvilliers (60)

🍀Dans une ambiance irish pub animé par des musiciens de session irlandaise 🍀salle de spectacles, square Fernand Lemaire (derrière la mairie)

🎻🍀Une soirée rock celtique avec une pointe de folk irlandais🍀🎻

🎸🤘Une soirée rock avec une pointe de rock engagé en français🤘🎸

Infos: https://www.arthurs-day-festival.com Réservations: https://my.weezevent.com/arthurs-day-festival-11

Du 17 septembre au 31 décembre PHOTAUMNALES CARTOGRAPHIES

Pour cette 19ème édition, les Photaumnales prennent le grand air et sèment des expositions au fil d’une programmation tout terrain en extérieur. Dans le centre de Beauvais et son agglomération, mais également dans les villes et villages de la région sud des Hauts-de-France, les images viendront baliser un parcours photographique révélant des lieux patrimoniaux et atypiques au cœur des territoires.

La cartographie permet une description codifiée du monde et/ou d’un territoire à travers un ensemble de lignes et de couleurs qui varient selon les objectifs à remplir. C’est précisément cette capacité de la photographie à délimiter, signifier et transposer un territoire à travers des cartographies qui nous intéressera cette année. Aussi bien dans le domaine de l’intime, de l’imaginaire, de la géographie terrestre, que par-delà le cosmos, le territoire cartographié par les artistes se veut incarné et vivant, et nous permet d’appréhender pleinement la diversité et la richesse des lieux que nous partageons en commun.

L’actualité ukrainienne nous pousse également à repenser les notions de cartographie et de frontière. Un programme de soutien à la scène photographique ukrainienne est initié et mis en œuvre par le réseau Diagonal avec le soutien du ministère de la Culture et de l’Institut français, cinq photographes ukrainiens sont invités aux Photaumnales.

http://photaumnales.fr

Les 23, 24, 25 septembre : 15 ème festival Pipasso

Il revient enfin ! Le Festival du Pipasso est un rendez-vous unique en son genre, qui réunit musiciens et festivaliers le dernier WE de septembre : le concert à Abbeville le vendredi soir, le Grand Bal du Pipasso le samedi soir, et une grande manifestation festive gratuite le dimanche à Flixecourt.

Toujours aussi généreux, le Festival du Pipasso veut offrir à tous une programmation variée : fanfares, cornemuses et pipassos, contes, concerts, scènes ouvertes, bals, lutherie, marché artisanal, animations autour des jeux picards, ballon au poing, planétarium, petit bal, session musicale, dragon et géants, initiation au cirque … Nous le faisons pour vous, ce festival sympa pour toute la famille !