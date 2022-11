Les Fauves sont à Nantes

Au Parc des Chantiers, sous la bulle, des balles ! Cinq virtuoses du jonglage évoluent autour de Wes Peden, le MEILLEUR jongleur de tous les temps ! Cet événement monumental, international, est une célébration pop et grandiose de la gravité. Munis de balles et de massues, les jongleurs et une musicienne-performeuse célèbrent le jonglage d’hier et de demain dans un rituel psychédélique. Autour de l’inventif et farfelu américain Wes Peden, les artistes font des blagues à deux balles et tentent de battre tous les records, dont le lancer le plus haut de l’univers…

ⓘ Publicité

Une coréalisation Le Théâtre de la Fleuriaye Carquefou, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain, Piano’cktail théâtre municipal de Bouguenais, La Soufflerie scène conventionnée de Rezé, l’espace culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre. Un spectacle accueilli par Le Voyage à Nantes sur le Parc des Chantiers. Dans le cadre de la Nuit du Cirque, un évènement organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du Ministère de la Culture.

Les Fauves, par la Cie Ea Eo sous la direction artistique d'Éric Longequel et Johan Swartvagher, jusqu'au 26 novembre sous chapiteau au Parc des Chantiers sur l'île de Nantes.