Les Festifolies à Saint-Aignan-Grandlieu

Depuis 2011, tous les 3 ans, à l'automne, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu organise le festival les Festifolies d'Automne. Destiné à tous les publics et dédié aux arts de la rue, il est gratuit et attire en moyenne 20 000 spectateurs. C’est un festival populaire et participatif, qui invite à chaque édition les habitants à prendre part à l'organisation et à l'animation. La 4ème édition aura lieu les 24 et 25 septembre 2022, sous la thématique du voyage dans l'imaginaire et le merveilleux.

100% gratuit et accessible à toutes et à tous, ce festival sera l’occasion de retrouvailles, fête et musique, que nous attendions depuis bien longtemps. Pour ce grand retour, vous voyagerez à destination d'un monde imaginaire et merveilleux, où personnages insolites et magiques vous accueilleront. Théâtre, cirque, arts de la rue, danse et musique… Une trentaine de compagnies seront présentes pour vous amuser et vous émerveiller.

La 4ème édition des Festifolies d'automne de Saint Aignan de Grand Lieu, c'est samedi 24 et dimanche 25 septembre. Le programme et les informations sont sur le site des Festifolies.

4ème édition de ce festival d’automne, pour tous et gratuit !