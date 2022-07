Les festivités du 14 juillet à Besançon

Venez célébrer la fête nationale à Besançon. Un partenariat France Bleu Besançon.

Une fête nationale festive et conviviale pour tous à Besançon, avec le traditionnel défilé et feu d'artifice, mais également un grand pique-nique et des concerts.

Rendez-vous à Besançon le 14 juillet dès 19h

À 11h, la traditionnelle cérémonie des Noces d’Or au Kursaal : 49 couples seront honorés par la Ville (26 d’Or, 8 de Diamant et 13 de Platine dont un couple fêtera

ses 77 ans de mariage).

au Kursaal : 49 couples seront honorés par la Ville (26 d’Or, 8 de Diamant et 13 de Platine dont un couple fêtera ses 77 ans de mariage). Dès 19h30 sur l’ Avenue d’Helvétie, le défilé mettra en avant les forces armées républicaines et des services de sécurité et de secours, en présence d’Anne Vignot, Maire de Besançon et Présidente de Grand Besançon Métropole et du Général Jean-Michel Guilloton, Commandant en second de la 1ère Division, ainsi que de Jean-François Colombet, Préfet du Doubs.

mettra en avant les forces armées républicaines et des services de sécurité et de secours, en présence d’Anne Vignot, Maire de Besançon et Présidente de Grand Besançon Métropole et du Général Jean-Michel Guilloton, Commandant en second de la 1ère Division, ainsi que de Jean-François Colombet, Préfet du Doubs. À 20h45, la Ville de Besançon donne rendez-vous aux Bisontines et Bisontins afin de partager un moment convivial autour d’un vin d’honneur et d’un pique-nique au Parc Micaud, le tout animé par le groupe Kash. Au niveau du pont de la République, l’association Slackpassion proposera une démonstration de highline au-dessous du Doubs.

le tout animé par le groupe Kash. Au niveau du pont de la République, l’association Slackpassion proposera une démonstration de highline au-dessous du Doubs. A 21 heures, la Place de la Révolution sera le théâtre d’une soirée de concerts populaire et originaux avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et les beatmakers bisontins Zerolex et Sorg ! Dès 22 heures, les instruments acoustiques de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté seront accompagnés par les textures des machines du groupe electro-jazz ZerolexEnsemble. Un monde en clair-obscur qui entraîne du haut des cimes aux profondeurs aquatiques. A 22 heures 45, Zerolex Trio animera la scène avec des machines, saxophone, contrebasse, entre sonorités électroniques et influences jazz. Enfin à 23h15, le beatmaker et producteur bisontin Sorg proposera un DJ set inédit. Entre son projet solo et son duo Hiphop avec l’américain Napoleon Maddox, Sorg officie aussi derrière les platines en tant que DJ ! Hiphop, Electro, Afro, Soul...

avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et les beatmakers bisontins Zerolex et Sorg ! Dès 22 heures, les instruments acoustiques de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté seront accompagnés par les textures des machines du groupe electro-jazz ZerolexEnsemble. Un monde en clair-obscur qui entraîne du haut des cimes aux profondeurs aquatiques. A 22 heures 45, Zerolex Trio animera la scène avec des machines, saxophone, contrebasse, entre sonorités électroniques et influences jazz. Enfin à 23h15, le beatmaker et producteur bisontin Sorg proposera un DJ set inédit. Entre son projet solo et son duo Hiphop avec l’américain Napoleon Maddox, Sorg officie aussi derrière les platines en tant que DJ ! Hiphop, Electro, Afro, Soul... A 22h30, feu d’artifice tiré depuis la Tour Carré des Glacis.

Plus d'informations sur le site Sortir Besançon>>