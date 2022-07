LES FOLIES GRUSS A BEZIERS CET ETE !!!

LES FOLIES GRUSS ESTIVALES 2022 à Béziers Un rendez-vous magique, avec une expérience totale, du repas à la rencontre après-spectacle avec les artistes, les chevaux, les équipes. Le cirque un patrimoine vivant !

Un concept unique, chic, champêtre, avec sa restauration gourmande, son espace kids et un spectacle grandiose en plein air ! 25 artistes et 50 chevaux dans un lieu d’exception, pour un moment d’émerveillement où la fête et l’émotion sont les maîtres mots. Au programme : Pré-show ! Pour commencer, en famille ou entre ami.e.s. A déguster un burger, une salade, ou bien un cocktail dans une ambiance festive.

chapiteau folies gruss - Gruss

Au milieu des chevaux, assistez à des prestations artistiques et musicales surprenantes !

Compagnie mondialement reconnue pour son savoir faire équestre et saltimbanque, elle vous subjuguera avec sa création originale. Acrobaties aériennes époustouflantes, tableaux équestres poétiques, jongleries endiablées, et une touche d’humour, sous un ciel étoilé comme plus beau décor qui offre une parenthèse hors du temps !

artistes Gruss - Gruss

Vous pouvez gagner vos invitations en écoutant France Bleu Hérault la radio partenaire.

cheavaux gruss - Gruss

Infos pratiques

HORAIRES – Du mardi au dimanche Billetterie : 11h00 – 21H30 Ouverture et accueil : 19h00 Spectacle : 21h30 Fin du spectacle 23h00 INFORMATIONS PRATIQUES Respect des mesures sanitaires en vigueur. Placement non numéroté accompagné par nos hôtes et hôtesses dans la catégorie choisie Réservation https://www\.folies\-gruss\.com/ - 04 90 29 49 49 Réservation PMR uniquement par téléphone Adresse des Folies Gruss à Béziers 1487 Route de Narbonne - Quartier de Fonseranes - 34500 BÉZIERS Accès En voiture Sur GPS/Navigation : les Folies Gruss Estivales A9 - Sortie Béziers Ouest En navette au départ du centre ville de Béziers . Parking gratuit