Les Greeters de Nantes sont de retour

Les Greeters de Nantes, c'est la découverte de Nantes et de ses environs dans les pas d’un habitant. Des balades gratuites proposées par des locaux bénévoles qui aiment faire découvrir leur ville.

Anne Guitard, porte-parole des Greeters de Nantes, était l'invité de France Bleu Loire Océan :

Qu'est-ce qu'un Greeters ? Copier

Les Greeters de Nantes participent « aux hérons »

L'éléphant de Nantes © Radio France - Hervé Marchioni

Aujourd’hui les Greeters de Nantes avec des acteurs des quartiers populaires de la Métropole Nantaise (habitants, associations, micro-entreprises, institutions) imaginent une offre touristique et culturelle sur le territoire qui aurait pour vocation de développer une offre d’hébergement, de découverte et de valorisation de nos quartiers, même les plus excentrés !

L'esprit Greeters, c'est un tourisme participatif, précise Anne Guitard :

Un tourisme participatif Copier

Pour en savoir plus, ou pour rejoindre les Greeters de nantes rendez-vous sur leur site : www.greeters-nantes.com

