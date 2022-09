Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la diversité culturelle, historique et sociologique qui nous entoure. Événement gratuit, il offre à tous la possibilité d’explorer le patrimoine sous un angle chaque fois renouvelé. Il existe surement un monument, un lieu, chargé d’histoire à (re)découvrir près de chez-vous, en Loire-Atlantique, Vendée ou Maine et Loire. Le programme des visites est sur le site des Journées Européennes du Patrimoine

Un exemple parmi tant d'autre à Saint-Nazaire... Ou cette année encore, le programme fédère de nombreux acteurs publics et privés. À Saint-Nazaire, Ville d’art et d’histoire, plus qu’un voyage dans le temps, les Journées européennes du patrimoine sont une traversée dans la pensée des inventeurs, les modes de vie des habitants, la symbolique des communautés humaines, les savoir-faire en perpétuelle évolution. Elles offrent un moment propice au partage et à l’exploration de la Ville de Saint-Nazaire. L’Écomusée met à l’honneur son fonds de cartes postales, l’histoire du Paquebot France se décline en ville, à Escal’Atlantic et à l’Ecomusée… Sans oublier des ouvertures exceptionnelles, de L’hôtel de ville, du Temple maçonnique ou encore d’une classe des années 1950…

Les pieds dans le sable à Saint-Nazaire

Pour votre confort, pensez à réserver votre créneau de visite quand cela est indiqué dans le programme. Vous retrouvez également, une mine d'informations pratiques pour préparer vos visites, sur les site www.saint-nazaire-musees.com.