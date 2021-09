Profitons des Journées Mondiales des Saveurs, c'est ce weekend !

Les Journées Mondiales des Saveurs nous aident à devenir tous des acteurs de notre consommation en mangeant local. C'est une démarche qui favorise les consommateurs qui mangent des produits locaux de saison et de qualité. Et les agriculteurs peuvent aussi vendre leurs produits à un prix rémunérateur leur permettant de vivre de leurs métiers. Ce modèle permet à l’agriculture de créer des emplois, d'entretenir des paysages, fait vivre les territoires et de préserver l'environnement, L’agriculture, la viticulture et la pêche sont des piliers de l’économie départementale. Les 25 et 26 septembre à Nîmes. Animaux, tracteurs, marché attendent le public pour partager un moment convivial autour des richesses agricoles et gastronomiques du Gard. Huile d’olive, miel, fromage, vins, fruits, légumes… Il y en a pour tous les goûts ! Vous allez découvrir l’univers de la ferme entre amis et en famille et vous régaler.

Les JMS ont lieu sur le parvis des arènes, l’esplanade et l’avenue Feuchères, à Nîmes.