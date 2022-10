Les Journées nationales de l'architecture en Loire-Atlantique

Initiées par le ministère de la Culture, ces journées ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand public et de susciter le désir d’architecture. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture.

À cette occasion, et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous invite à découvrir des réalisations récentes sélectionnées dans le cadre du prix départemental Aperçus 2021.

Samedi 15 octobre 2022, trois visites commentées par l’architecte et un représentant de la maîtrise d’ouvrage vous sont proposées, dont deux opérations de logement et deux équipements publics, illustrant la qualité des écritures architecturales à partir de programmes variés :

Le lycée Caroline Aigle à Nort-sur-Erdre réalisé par AIA Life Designers.

Le collectif de logements Cos’Yle à Nantes réalisé par DLW architectes.

Le Belvédère de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac réalisé par CAC – Contemporary Architectural Créations, COLOCO – Contemporary Landscape Creations et Map [paysagistes].

Les visites d’une à deux heures chacune, gratuites et sur inscription, se dérouleront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Se présenter au minimum 15 minutes avant le début de la visite sur le lieu de la visite.

Horaires et lieux de rendez-vous sur le site du C.A.U.E.