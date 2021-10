Les “Lumières légendaires” : une balade nocturne unique au parc bordelais à partir du 12 novembre 2021

Il y a des expériences qui restent gravées longtemps dans la mémoire des petits et des grands. Vivre celle des “Lumières légendaires” en est une. La nouvelle édition de ce moment unique vous plonge au cœur du “Monde merveilleux des couleurs”. A la tombée de la nuit, les plus beaux parcs de France se transforment et plongent les visiteurs dans un monde acidulé et pétillant où la lumière crée de nouveaux repères dans le noir.

Et la lumière fût au parc bordelais !

En Gironde, le parc bordelais est l’écrin choisi par les organisateurs pour vous offrir cette promenade immersive entre amis, en couple ou en famille. Ainsi, cette expérience vous fera redécouvrir ce lieu qui vous est peut-être familier. Préparez-vous pour un voyage dans un monde hors du temps et de l’espace, dans un univers féerique et enchanteur.

Pour réaliser ce grand spectacle au coeur de ce parc apprécié des Bordelais, des moyens techniques pointus sont ainsi déployés. Plus de 500 sculptures de métal monumentales habillées de soies colorées et illuminées par des ampoules LED constituent ces lanternes géantes. Bonbons géants et autres friandises, animaux hors normes… De quoi ravir petits et grands au gré de la balade.

500 sculptures, 30 tableaux thématiques, 40 artisans et 8km de soie pour réaliser ce monde merveilleux des couleurs

Des créations lumineuses à découvrir dans le cadre du Monde merveilleux des couleurs au parc bordelais - Limelight

Au-delà de la création de ces sculptures, c’est toute une tradition qui renaît autour d’une célèbre légende chinoise. Les “Lumières légendaires” sont à découvrir du 12 novembre 2021 au 2 janvier 2022 au parc bordelais tous les soirs de 18h à 22h.

Gagnez vos invitations pour découvrir les “Lumières légendaires : le monde merveilleux des couleurs” en écoutant France Bleu Gironde !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Informations pratiques

Les “Lumières légendaires” du 12 novembre 2021 au 2 janvier 2022 de 18h à 22h

Tarifs : 13€ (adultes), 11€ (enfants) et gratuit pour les moins de 2 ans. Ouverture de la billetterie à 17h

Le parc bordelais se situe rue du bocage à Bordeaux.