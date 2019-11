Les marchés de Noël de Metz et autres festivités, édition 2019

Metz, France

Rendez-vous à Metz du 20 novembre au 5 janvier 2020 pour l'un des plus beaux marchés de Noël d'Europe.

Noël à Metz ce sont plus de 6 semaines d'animations sur huit sites au centre ville de la métropole mosellane. Vous aurez le choix entre marché de Noël pour vos idées cadeaux, un marché gourmand pour les gourmets, faire un tour sur la grande roue pour voir les illuminations de haut, des illuminations magiques pour vous remplir les yeux de la magie de Noël.

La Finlande, invitée d'honneur

L'éblouissant village finlandais avec son "kota" (version lapone du tipi des Amérindiens) permettra de se restaurer et de goûter des plats finlandais comme le saumon et sa cuisson si particulière mais également sa maison en rondins avec son large éventail de cadeaux en matériaux naturels et durables.

Au programme cette année

Place de la République : la Patinoire de Noël, ses chalets et le Village finlandais du Père Noël, du 20 novembre au 29 décembre (5 janvier pour la patinoire)

Nouveauté 2019, venez découvrir l'éblouissant village finlandais. Le village des chalets est aussi de retour avec des suggestions à croquer et des idées-cadeaux traditionnelles et atypiques. La patinoire ouvre sa piste aussi aux amateurs...

Place St Louis : le Marché des traditions et la pyramide de Noël, du mercredi 20 novembre au dimanche 29 décembre

La place Saint-Louis est une escale très appréciée par les touristes et les habitants. Traverser ses arcades et profiter de son ambiance chargée d’histoire (elle est née au XIIIe siècle) sont des plaisirs prisés. La pyramide de Noël impose sa haute silhouette de 17 mètres à l’entrée de la place, côté rue du Change. Son magasin de décoration en rez-de-chaussée et ses étages dévoilant la crèche de la nativité ne manquent jamais d’éblouir petits et grands. Le manège de chevaux de bois, le Marché des traditions accueillant des artisans et leurs créations, ainsi que des chalets gourmands sont des incontournables.

La Pyramide de Noël

Place St Jacques : les Chalets de Noël, son manège et son chalet qualité MOSL, du mercredi 20 novembre au dimanche 29 décembre

Escale d'exception tout au long de la l'année et encore plus durant cette période de l'année, la place St Jacques accueille le (fameux) carrousel illuminé mais également le Chalet Qualité MOSL qui sera de retour, fort du succès remporté l'année dernière. Il est dédidé aux produits d'exception (chocolats, macarons, mirabelles...) et au savoir-faire mosellans (savons, stylos en bois, confections...). Sans oublier l'art verrier avec, notamment, la célèbre boule de Meisenthal millésime 2019 "Lab" qui sera disponible en édition limitée, et également à gagner sur l'antenne de France Bleu Lorraine.

Place d'Armes : la Grande Roue et son Village, du mercredi 20 novembre au dimanche 5 janvier

Chaque année, elle crée l'événement. La grande roue vous transporte à 60m de hauteur et vous offre autant de moments inoubliables, de jour comme de nuit.

Grande roue de Noël devant la cathédrale Saint-Etienne de Metz, décembre 2017 © Radio France - Cathy Vaxelaire

Jardin Fabert et place de la Préfecture : le Sentier des Lanternes, du samedi 23 novembre au dimanche 29 décembre

Pour sa huitième édition, le Département de la Moselle convie petits et grands sur les berges de la Moselle, au cœur du jardin Fabert, pour un voyage en immersion totale au pays féerique de Noël. À la nuit tombée, le Sentier des Lanternes s’illumine de 1000 feux et vous entraîne à la découverte des traditions qui rythment les fêtes de fin d’année.Indices, jeux, énigmes… avec l’application pour smartphone « En quête de Moselle » le Sentier des Lanternes devient interactif.

Le Sentier des Lanternes toujours plus féérique © Radio France

Place de Chambre : marché de Noël gourmand, du mercredi 20 novembre au dimanche 29 décembre

Cuisine authentique, recettes de choix, produits des terroirs, la place de Chambre n’a pas son pareil pour séduire les gastronomes. Chaque année, elle s’affiche comme un rendez-vous de qualité.

A gagner Profitez des plus beaux marchés de Noël, jouez avec Euromoselleloisirs et France Bleu Lorraine

Place du Général de Gaulle : la forêt enchantée de la plus belle gare de France

Le sapin de la gare, composé de plus de 200 sapins de 2m, atteint 15 mètres de hauteur ! Il trône au centre d'une forêt d'une centaine de sapins lumineux et accompagne la traditionnelle crèche.

Les temps forts

Vidéomapping "La Lanterne du Bon Dieu", du 21 novembre au 5 janvier : à la tombée de la nuit, assistez au vidéomapping projeté sur la façade occidentale de la cathédrale qui retrace les huit siècles de construction de la cathédrale et rend hommage aux bâtisseurs et artistes vitraillistes.

St Nicolas à Metz place de la Comédie , samedi 7 et dimanche 8 décembre de 14h à 18h : marché solidaire, manèges originaux, animations jeunesse, parade de chars éclairés (dimanche), spectacle nocturne aérien et musical.

, samedi 7 et dimanche 8 décembre de 14h à 18h : marché solidaire, manèges originaux, animations jeunesse, parade de chars éclairés (dimanche), spectacle nocturne aérien et musical. Marche illuminée, samedi 7 décembre de 14h à 19h : parcours nocturne de 10 km à la découverte des monuments et des marchés de Noël.

Plus d'infos

- Fermeture des Marchés de Noël le 25 décembre

- Ouverture des magasins les dimanches 1er, 8, 15 et 22 décembre

- Contact : 03 87 75 39 35 ou noelmetz.com