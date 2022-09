A l’occasion de la 5ème édition des Médiévales de Tiffauges, « 1371, le siège de la forteresse », les 24 et 25 septembre, le Département de la Vendée vous propose une immersion en plein cœur du Moyen Âge à travers un grand week-end d’animations et de reconstitutions historiques. Près de 500 figurants, représentant 12 nationalités et réunis par l’association Roi Uther, vous feront vivre deux journées exceptionnelles en vous proposant une reconstitution grandeur nature d’un siège médiéval. Un riche programme d’animations sera proposé autour de la mise en place du siège du château, avec des scènes de vie quotidienne, civiles et militaires, permettant de découvrir notamment la gestion de la garnison pour la défense de la forteresse. Deux univers sur deux sites différents : au pied des remparts avec les assiégeants et à l’intérieur du château avec les assiégés. Tout au long du week-end, les différentes étapes du siège se succéderont dans une intrigue articulée autour de deux personnages emblématiques : Le Duc d’Anjou et Péronnelle de Thouars. Pour plonger encore davantage dans le Moyen Âge, un marché médiéval, ainsi que des artisans et des artistes offriront la possibilité de se restaurer, d’échanger autour de savoir-faire et de produits, et de découvrir la musique et la danse de cette époque. Conservatoire unique en Europe de machines de siège, et plus vaste site médiéval de l’Ouest de la France, le Château de Tiffauges avec son enceinte de 700 mètres renforcée de 18 tours, est le lieu idéal pour accueillir cet évènement unique qui rassemble chaque année plusieurs milliers de visiteurs.

Les médiévales du Château de Tiffauges, « 1371, le siège de la forteresse », samedi 24 et dimanche 25 septembre au château de Tiffauges. Pour en savoir plus sur le programme c’est ici.