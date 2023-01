Les Nuits de la lecture en Loire-Atlantique et Vendée

Les Nuits de la lecture, créées en 2017 pour célébrer le plaisir de lire, fédérer tous les acteurs du livre, et organisées depuis l'année dernière par le Centre national du livre, reviennent du 19 au 22 janvier pour une nouvelle édition encore plus riche, surprenante et insolite autour du thème de la peur.

La manifestation est l’occasion de proposer des rencontres et des animations dans les bibliothèques, les librairies, les écoles, les musées, les théâtres, les espaces associatifs, les hôpitaux, les structures pénitentiaires, les instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

Au cours de quatre nuits exceptionnelles, ce sont déjà près de 7 000 événements qui sont programmés partout en France et au-delà des frontières, avec des temps forts qui jalonneront la manifestation. En région des Pays de la Loire, le public pourra profiter de plus de 400 événements organisés dans 200 lieux.

Découvrez les principales animations près de chez vous, dans Côté Culture, sur France Bleu Loire Océan, entre 9h00 et 9h30 ce mercredi 18 janvier. Plus de lectures, en suivant le lien vers le site des Nuits de la Lecture .