Les nuits de la pleine lune du 24 octobre au 1er novembre à Cherbourg-en-Cotentin

En 2019, le festival "Les nuits de la pleine lune" de la Manche investit le parc naturel du Golf de Cherbourg, au village de la Verrerie à La Glacerie. Les balades théâtralisées nocturnes du festival se déroulent les 24, 25, 27, 30 et 31 octobre et le 1er novembre.

La Glacerie, Cherbourg-en-Cotentin, Manche, France

Les nuits de la pleine lune sont des soirées théâtralisées, des spectacles "son et lumière" où les châteaux et leurs parcs servent de décors au conte écrit et mis en scène par les membres de l’association A fleur de mot.

Cette année, 15 comédiens interprèteront le spectacle nommé "Le Mur de l'obscurité''.

A la lumière des lanternes, petits et grands découvriront l’histoire fantastique écrite par Claude Chalopin, auteure et comédienne de la compagnie.

Les nuits de la pleine lune 2019 en pratique :

Golf de Cherbourg – Rue des Verriers, Village de la Verrerie. 50470 La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin

Octobre : jeudi 24, vendredi 25, dimanche 27, mercredi 30, jeudi 31.

: jeudi 24, vendredi 25, dimanche 27, mercredi 30, jeudi 31. Novembre : vendredi 1er.

Les spectacles "son et lumière" durent 2h00 et débutent à 20h00. Le public est accueilli sur place à partir de 19h30.

A la fin de chaque représentation, comédiens et spectateurs partagent une collation à l’intérieur du château.

Prévoir des chaussures de marche, des torches ou lampes de poche et des vêtements chauds.

Billetterie sur place à partir de 19h30. Début du spectacle 20h00.

Tarifs : adulte : 14€ / enfant : 7€ enfant jusqu'à 12 ans et gratuit jusqu'à 3 ans.

Renseignements et réservations : 06 10 68 67 63

Gagnez vos invitations pour "Les nuits de la pleine lune" en écoutant France Bleu Cotentin.