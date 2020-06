Les Pluies de Juillet du 24 au 26 juillet à Villedieu-les-Poêles

Les Pluies de Juillet en Normandie est un festival éco-citoyen engagé qui mêle art et sensibilisation à la crise environnementale. Cinéma, conférences, concerts, débats sont au programme de ce rendez-vous écologique et culturel. "ET APRÈS ?" est le thème de cette 3ème édition du festival.

La commune de Villedieu-les-Poêles dans la Manche qui accueille pendant 3 jours le festival est située entre Granville, Avranches et Vire en Normandie.

Les Pluies de Juillet est un événement qui met à l’honneur les initiatives durables, cherche à provoquer les discussions et les prises de conscience.

Des artistes, des scientifiques, des militants et des entrepreneurs participent au festival afin d’apporter leurs éclairages respectifs et d’échanger avec les festivaliers.

Au programme des Pluies de Juillet 2020 :

15 événements dans des lieux inspirants de la commune sont au programme de cette 3ème édition.

Chaque événement associe une conférence ou une table ronde avec un concert. La Grande Sophie, Frédrika Stahl, Sansévérino entres autres, sont annoncés sur le festival.

Notez que chaque table ronde fait partie d’un module réservé à 100 personnes en moyenne et nécessite un billet à réserver sur le site du festival.

Le programme des Pluies de Juillet 2020

Des projections de films et des ateliers - tissage, teinture, DIY - sont accessibles gratuitement sur inscription. Le peintre Jérôme Mesnager ouvre gracieusement son atelier durant le festival de 14h à 20h.

Téléchargez le programme complet : Les Pluies de Juillet 2020

Le festival en pratique :

Les Pluies de Juillet 2020 - les 24, 25 et 26 Juillet à Villedieu-Les-Poêles (50800)

Réservez-vos places à partir du 26 Juin : La billetterie du festival

Inscriptions aux Ateliers gratuits : Contact Les Pluies de Juillet