Les Puces de Metz reviennent en plein air samedi 18 juillet en partenariat avec France Bleu Lorraine

Le traditionnel marché aux puces est de retour, cette année il se tiendra à l’extérieur.Une façon de chiner plus décontractée et surtout moins risquée.

Une Tradition messine très attendue, organisée par Metz Expo depuis plus de 30 ans pour le plus grand plaisir des passionnés de chine et de brocante.

Brocantes, antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine et curiosités... On y trouve un éventail très large de marchandises principalement fin 19ème et début 20ème siècle.

Bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies...

Au total et sur l'année, ce sont plus de 150.000 personnes qui fréquentent chaque année les Marchés aux Puces de Metz.

Les chineurs n’ont plus qu’à noter la date du samedi 18 juillet dans leur agenda.

Afin de vous protéger, des mesures exceptionnelles ont été mis en place pour respecter les règles sanitaires et les gestes barrières : Parcours fléché, gel hydroalcoolique à disposition, port du masque, des allées de 4 mètres, voilà quelques unes des mesures qui sont en vigueur.

Informations pratiques :

Horaire pour le samedi 18 juillet : de 7h à 12h

Entrée gratuite

Parking offert par Metz Expo Evénements

Accès pour venir à Metz Expo événements :

https://www.metz-expo.com/acces

