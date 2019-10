Les Puces Des Couturières ce samedi 12 octobre à Metz Expo avec France Bleu Lorraine.

Parc des Expostions Rue de la Grange aux bois de Metz Métropole Téléphone : 03 87 55 66 09

Une tradition messine, a leurs origines, les Marchés aux Puces se déroulaient sur différentes places publiques de Metz. Depuis 1978, c’est le Parc des Expositions de Metz Métropole qui accueille les Marchés aux Puces sur son site.

C'est le rendez-vous mensuel des amateurs de brocante, d'antiquités et d'objets de collection: bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies...j

De 90 exposants à l’origine, ces Marchés sont passés à plus de 300 ! Ils viennent en majorité du Grand Est mais aussi de la région parisienne et lyonnaise, du nord de la France, du Centre et occasionnellement du Sud ou de Bretagne.

Puces des couturières Parc des Expositions Metz

Informations pratiques

Horaire visiteurs : les samedis de 7h à 12h

Entrée gratuite

parking offert par Metz Expo Evénements

Le marché propose de nombreux services aux exposants et aux visiteurs : restauration rapide, distributeur de billets…

