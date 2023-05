Les rencontres du patrimoine de la Manche : 4e édition, du 17 au 18 juin

Le Haras National de Saint-Lô accueille de nouveau l’association des acteurs du patrimoine de la Manche (AAPM) pour la 4e édition des rencontres du patrimoine. Au sujet cette année, l’éco-rénovation : du jardin à la maison, des conseils pour mieux restaurer, isoler et planter dans le contexte du réchauffement climatique actuel.

L'habitat patrimonial manchois est constitué en grande partie de logements en pierre ou en terre, dont certains construits avant 1945. Ces méthodes de fabrication nécessitent donc des techniques particulières de rénovation afin de conserver leur intérêt patrimonial.

Il est également nécessaire de faire évoluer les techniques d’entretien des jardins à l’heure des changements climatiques (limiter les arrosages, entretenir sans polluer…).

Au programme : expositions et conférences

Au rendez-vous, une quarantaine d’exposants, dont des artisans (charpentiers, couvreurs, maçons etc.), un architecte, un thermicien ou encore une paysagiste du CAUE de la Manche, et l’invité d’honneur : Les Maisons Paysannes de France .

Mais aussi des intervenants et des associations proposant leurs conseils et des solutions de financement.

Vous pourrez également découvrir sur place trois expositions…

« Et si, construire et rénover autrement » (Maison de l’architecture de Normandie). Tous les samedi et dimanche du mois de juin 2023 dans l’ancienne maison du directeur du haras).

« L’architecture de la Reconstruction – 1944-1960 – Entre tradition et modernité » (CAUE de la Manche)

« Les maisons rurales du Coutançais » (Association Pierre et Masse)

… ainsi que des conférences durant les deux jours du rendez-vous :

Samedi 17 juin

15h : « La transition écologique et le respect du bâti traditionnel », par Gilles Alglave, président national de Maisons paysannes de France

16h15 : « La Reconstruction dans la Manche », par Jean-Jacques Ernault et Emmanuel Fauchet (CAUE), Jean-Baptiste Auzel (directeur des archives départementales)

Dimanche 18 juin

15h : « La terre dans la construction, un matériau multimillénaire naturellement durable », par Gilles Alglave, président national de Maisons paysannes de France.

Pour les plus petits, des balades en poney seront possibles le dimanche.

Information complémentaires

Entrée libre

Restauration sur place

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2023

10h30 – 19h

Haras national de Saint-Lô

437 Rue Maréchal Juin, 50000 Saint-Lô

Plus d'informations disponibles sur la page des Patrimoines de la Manche dédiée à l'évènement.