Les Resto-marchés de Saintpuits c'est tous les dimanche à partir de 18h30

100% icaunais, une chaîne d'invités tous plus passionnants les uns que les autres : le premier invité nous indique qui il souhaite que nous invitions, et ainsi de suite !

Odile Berthier est la nouvelle présidente des resto-marchés de Saintpuits. En juillet et en août, tous les dimanches soir à partir de 18h30, au centre du village de Sainpuits, on fait ses courses et on mange sur place !

Les pompes à essence rendent un fier service aux habitants de Saintpuits

Cyril Blanchard tient le bar multiservice de Saintpuits : ouvert 7 jours sur 7, pour la livraison de colis, le bar, le tabac, la presse, le tirage des photos, la poste, la station service…

La brasserie des moulins proposera des bières permanentes et des des bières temporaires

Antoine Grossier et sa compagne sont revenus vivre dans l'Yonne à Migé, et comme un nouveau départ, ils se lancent dans un projet de microbrasserie : "la brasserie des moulins".

Les pizzas de Marco sont faîtes avec une farine naturelle de haute qualité, moulue sur pierre, importée d'Italie.

Marco Andriolo est le chef de L'Italia a Tavola à Auxerre, il travaille à l'ancienne, en préparant ses plats au fil des commandes !