Les Restos du Cœur ont besoin de bénévoles

Les Restos du Cœur restent plus que jamais mobilisés ! Pour cela, il y a besoin de nouveaux bénévoles âgés de moins de 70 ans . Vous pouvez vous inscrire sur le site des restos et si l’on ne vous répond pas tout de suite, ne perdez pas patience. En Occitanie, les responsables et bénévoles de tous les départements sont en pleine ré-organisation pour continuer les activités liées à cette aide alimentaire. 10 départements sont ouverts et ont organisé un système de remise de colis dans les centres (une sorte de Drive) . Il s’agit, bien sûr de respecter les gestes barrières pour les bénévoles et les bénéficiaires. Certains centres actuellement en “pause” font tout pour ré-ouvrir au plus vite : c’est le cas pour Nîmes, Toulouse et Montpellier. Pour les repas distribués “à la rue”., ils restent là aussi en place, chaque soir à partir de 19H. Ce sont des paniers-repas qui sont désormais donnés aux bénéficiaires (souvent des sans domiciles fixes). Dans ces paniers il y a notamment du pain, des conserves, de l’eau , des fruits frais, un produit laitier. La solidarité avec les Restos du Cœur c’est aussi grâce au soutien des municipalités et des policiers. C’est le cas, par exemple, dans le Tarn, les Pyrénées Orientales ou en Haute-Garonne. Notez aussi, qu’à Toulouse, l’hébergement d’urgence est maintenu et l'accueil de jour de Carcassonne fonctionne très bien.