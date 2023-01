Les salons de l’Etudiant sont de retour à Bordeaux du 6 au 8 janvier 2023

Alors que les étudiants reprennent le chemin des salles de cours, il est déjà temps de penser à l’avenir pour bien s’orienter dans le choix des études et des métiers. Pour cela, les Salons du lycéen et de l’Etudiant sont de retour du vendredi 6 au dimanche 8 janvier 2023. Au programme de cette 34ème édition : trois salons pour bien choisir sa filière !

3 salons pour bien s'orienter

Bien choisir son orientation n’est pas une mission facile pour les lycéens et étudiants. Afin de ne pas se tromper, il est important de se renseigner et d’échanger sur le sujet. En ce début d’année, l’Etudiant et l’académie de Bordeaux avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et l’Onisep Nouvelle-Aquitaine organisent donc trois salons pour aider les 15-25 ans à faire le bon choix. Ainsi, vous pourrez dialoguer avec des experts de l’orientation, rencontrer des écoles et des formations et participer à un cycle de tables rondes sur les différentes filières d’études et les métiers.

Emission spéciale samedi 7 janvier 2023 sur France Bleu Gironde depuis le salon du lycéen et de l'étudiant

France Bleu Gironde au salon de l’Etudiant à Bordeaux

Afin d’accompagner les salons de l’Etudiant, France Bleu Gironde, partenaire de l'événement, délocalise ses studios et vos propose une émission spéciale samedi 7 janvier de 10h à 12h30 en direct. Parmi les thématiques abordées et à retrouver sur le salon :

Qu’est-ce qu’un BUT ?

C’est quoi être étudiant à Bordeaux ?

Zoom sur l’industrie, un secteur qui recrute

Partir étudier au Canada

Les métiers du sport et des loisirs

Coup de projecteur sur ParcourSup

Les métiers du vin

Expert comptable, c’est quoi ?

Retrouvez l'équipe de France Bleu Gironde avec Marie Ottoz et ses invités samedi 7 janvier entre 10h et 12h30 en direct.

Informations pratiques

La 34ème édition du salon du lycéen et de l’étudiant se déroule vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023 de 09h à 17h au parc des expositions de Bordeaux.

Préparez votre visite sur le salon en ligne sur letudiant.fr , vous pourrez découvrir la liste des exposants et le contenu du salon. Mettez en favoris les exposants que vous désirez rencontrer lors du salon physique et les conférences auxquelles vous souhaitez assister pour un parcours de visite personnalisé ! N'hésitez pas à poser vos questions en ligne ! Pour vous inscrire et télécharger votre invitation gratuite et obligatoire, rendez-vous sur le site de l'Etudiant .