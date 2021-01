Les Soldes en Touraine, c'est dès maintenant avec France Bleu Touraine !

Cette année, France Bleu Touraine vous offre de quoi faire les soldes sans culpabiliser !

Du 18 au 24 janvier , jouez sur France Bleu Touraine et gagnez de quoi gonfler un peu votre budget !

- Chaque jour, à 7h35, dans le "Chiffre du Jour", vous pourrez gagner une carte cadeau de 50€ à dépenser dans 3 grands hypermarchés de l’agglomération tourangelle. Pour jouer, c'est facile, soyez bien attentifs à l'actualité, et trouvez simplement à quoi correspond le "Chiffre du Jour", sans tomber dans les pièges tendus par François Desplans et Nicolas Bedin !

- Un peu plus tard, Richard Mazoué vous offrira 150€ de chèques cadeaux à dépenser chez les commerçants des "Vitrines de Tours" en jouant dans "On est pas rendu à Loches". Pour jouer, c'est facile : inscrivez-vous dès 10h pour embarquer avec Richard Mazoué, choisissez des cases, répondez aux questions, déjouez les embuches, et gagnez le plus de kilomètres possible !

- Et enfin le dimanche dès 9h, en jouant avec Isabelle Dorso au "Top Chrono", vous pourrez également gagner 150€ de chèques cadeaux à dépenser chez les commerçants des "Vitrines de Tours". Inscrivez-vous dès 9h et tentez de répondre correctement au plus de questions sans dépasser le chronomètre !

Si vous ne le connaissez pas encore, on vous redonne le numéro de téléphone pour jouer avec France Bleu Touraine : 02 47 38 10 20.