Les sorties France Bleu Limousin du 03 au 09 octobre 2022

Des idées de sorties avec france Bleu Limousin

Jeudi 06 octobre

La journée internationale de la Géodiversité à Rochechouart à la maison de la réserve. La géodiversité fait référence aux composants abiotiques ou inorganiques de la nature : roches, minéraux, fossiles, reliefs et topographie tels que les montagnes, les lacs et rivières. Cette partie de la nature fournit les bases nécessaires à la vie et à la biodiversité.

affiche journée géodiversité - Maison de la réserve

Vendredi 07 octobre

APF France handicap vous invite à sa Prochaine vente de la COOP - DESTOCKAGE - 7 et 8 Octobre - Vendredi 7 octobre de 13h à 18h et le samedi 8 octobre 10h et 17h30 une vente de vêtements neufs (Déstockage), ouvert à tous à la salle Jean Pierre Timbaud à Limoges , derrière la mairie

SOIREES CABARET à SAINT MARTIAL DE GIMEL

Les 7 & 8 octobre 2022, le cabaret de St Martial de Gimel remet le couvert pour sa 11ème édition après les annulations de 2020 et 2021. Ces deux années de coupures n’ont pas démobilisé cette équipe d’amis solidaires, talentueux et généreux qui vous propose une soirée des plus agréables et conviviales sur fond de chansons, musique, rires, et danses au profit de deux associations : La Ligue contre le cancer et France ADOT. Rendez-vous les 7 & 8 octobre dès 20h30, à la salle polyvalente de Saint Martial de Gimel.

Affiche cabaret - association france Adot

CHAMPIONNAT DE FRANCE TOUT TERRAIN ELECTRIQUE SUR LE CIRCUIT DE ST PRIEST TAURION LES 7, 8 et 9 OCTOBRE

Le Limousin Mini Racing Car organisera les 7,8 et 9 Octobre prochains le Championnat de France de voitures tout terrain Echelle 1/8ème électriques. Cette compétition regroupera les 120 meilleurs pilotes français qui en découdront tout le week-end pour des courses à très grande vitesse. En effet, ces petits véhicules atteignent aisément les 80 km/heure grâce à des technologies très avancées et des moteurs hyper performants.

La réputation du tout nouveau circuit de Saint Priest Taurion explique l’engouement du monde du modélisme voiture, ce qui fait qu’à chaque épreuve, le nombre de pilotes est exceptionnel.

Le LMRC sera fier de recevoir le gratin de la discipline avec des pilotes venus des quatre coins de la France disputer cette course nationale avec bien entendu les meilleurs pilotes de l’équipe de France, ce qui en fait une épreuve inédite.

Tout le week-end sans interruption, se dérouleront des courses avec le samedi de nombreux rush de 5 mn où chaque pilote essaiera de se placer sur les grilles des courses de dimanche.

Comme à chaque grand rendez-vous national, bien entendu, le LMRC sera supervisé par un arbitre fédéral.

Le programme :

Vendredi : - de 9h à 15h00 : Essais libres

- De 15h00 à 18h30 : essais contrôlés

Samedi : - de 8h00 à 11h30 : Essais contrôlés

- de 12h00 à 18h30 : 3 manches de qualification de 5mn pour chaque pilote

Dimanche : - de 8h30 à 17h00 : Finales

A noter que ce timing n’est pas officiel et risque de changer légèrement en fonction des impondérables dans le déroulement de la course)

Devant cet énorme évènement, le LMRC attend comme d’habitude, la grande foule.

Circuit Route de Chauvan à Saint Priest Taurion (itinéraire fléché depuis le bourg) – Entrée gratuite – Buvette-Restauration

chpt de france Buggy 1/8ème - LMRC

13ème édition du salon BIEN-ÊTRE EN LIMOUSIN, les 7,8 et 9 octobre au parc des expositions de Limoges (pavillon Buxerolles)

affiche salon du bien être - agenceplanb

Samedi 08 octobre

Salle des fêtes - SOLIGNAC A 20h30 - entrée 7 €- gratuit – 12 ans

L’association Graines de Culture de la Briance et la Mairie de Solignac présentent avec la troupe Pol’Art : « SEXY FLAG »

Pour rire, se détendre, applaudir et s’amuser….Emotions garanties