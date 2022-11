Les sorties France Bleu Limousin du 14 au 20 NOVEMBRE

Mardi 15 Novembre 2022

« SANG pour SANG CAMPUS » organisé Campus de Vanteaux les 15 et 16 Novembre prochains à l’occasion de la « Semaine de sensibilisation aux SANGS RARES ». Cet évènement est organisé en partenariat avec l’Université de Limoges, le CHU de Limoges et les Clubs Lions. L’objectif : mobiliser 400donneurs à l’approche des fêtes de fin d’année, période où la mobilisation est traditionnellement plus faible.

SANG pour SANG CAMPUS - EFS

La bibliothèque municipale de Neuvic propose une projection gratuite du documentaire : SKATEBOARD. rendez-vous au cinéma municipal "Le Paradisio" à 18h00

skateboard - BM Neuvic

Mercredi 16 Novembre 2022

Prochaine rencontre à la librairie Préférences de Tulle mercredi 16 novembre à 19h00 avec l’auteur Sébastien Vidal.

affiche Préférence - Librairie Préférence

Jeudi 17 Novembre 2022

A la Mégisserie de St Junien : Esprits, spectacle théâtral de la compagnie la POLKa écrit et mis en scène par Anna Nozière, programmé le jeudi 17 novembre 2022 à 20h30 à la Mégisserie de Saint-Junien. Esprits est un spectacle rare, une déclaration d’amour aux gens que nous aimons. C’est une pièce de théâtre qui nous amène à regarder, appréhender, toucher et rire de nos liens entre morts et vivants. Toutes les histoires invoquées dans cette pièce de théâtre font appel à un vécu partagé de tous : notre rapport au deuil et à la perte de nos proches. Avec trois fois rien, Anna Nozière met en scène des spectacles qui agissent sur les spectateurs comme des rêves éveillés.

Esprits - Megisserie St Junien

Au Théâtre de l'Union à Limoges LE PLATEAU Le coup de feu du soir d’un restaurant gastronomique devient le terrain de jeu pour explorer un théâtre au présent.

Le PLATEAU - Le théâtre de l'union

Vendredi 18 Novembre 2022

Le "JAZZ CLUB 19100" vous présente son prochain concert qui se déroulera "en formule cabaret" à 20 heures 45 Espace CHADOURNE Route de LISSAC/COUZE - zone ouest Avec WAL' CAKE BAND Quintet (swing) (chant, piano, saxophone, contrebasse, batterie) Née de la rencontre de passionnés de jazz, de chant et de danse, c'est assez naturellement que cette formation s'est accordée pour reprendre en quintet les standards de jazz des années 30, 40. Si le "Cake Walk" n'est plus d'actualité, son esprit gourmand sait réunir sur les pistes de danses les amoureux du swing, du lindy hop... dans un esprit chaleureux et festif ! _Les musiciens: Chloé Tridot (chant), Stéphane Monpeyssin (piano), Annette POULARD (sax ténor/clarinette), Laurent Ovieve (contrebasse), Pierre Cauty (batterie). _Réservations: e-mail : jazzclubbrive@gmail.com tél. 0687345426 ou 0658428536 Tarifs : 11 € adhérents, 13€ groupes, 5 € étudiants et 15 € autres

La commission Culturelle municipale de Jourgnac en collaboration avec l'association Les Amis de Louise organise un spectacle Théâtre - chant vendredi 18 novembre à 20h 30 à la salle Polyvalente. COMMUNEUX COMMUNARDES raconte en quatre actes une histoire de la Commune de Paris de 1871. Titre : Communeux Communardes Paris 1871 Genre : Théâtre chant Lieu : 87800 JOURGNAC Salle Polyvalente, Place Thérèse Menot Date, heure : Vendredi 18 novembre à 20 h 30 Durée : 1 h en 4 actes

L'Association Familiale de Brive organise du 18 au 23 novembre une BOURSE AUX JOUETS CADEAUX SKI à la Salle du Pont du Buy à Brive la Gaillarde (derrière le complexe de cinéma CGR).

Bourse aux jouets - AFB

Samedi 19 Novembre 2022

L'association Vélivélo organise la traditionnelle manifestation "Cyclistes Brillez" dont l'objectif est de sensibiliser à l'éclairage des cyclistes et au partage de la route. L'édition 2022 se déroulera le samedi 19 novembre à partir de 18h au Champ de Juillet de Limoges.

Cylcistes Brillez - Véli vélo

Rilhac Danse organise son bal annuel le samedi 19 novembre 2022 à 20H30 à l'Espace Mazelle à Rilhac Rancon avec l'orchestre "K DANSER", 8 musiciens et chanteurs sur scène dont 2 cuivres.

kdanse - Rilhac Danse

A la Conserverie à LUBERSAC Samedi 19 novembre, 20 h 30 : BALAM _Un voyage en accordéon _Balam veut dire « vent » en coréen. C’est le souffle sans interruption, une rafale de mélopées lancinantes et tournoyantes. Des valses murmurées du bout des doigts, des envolées lyriques à plein soufflet, quatre accordéons chromatiques dans toutes leurs respirations. Balam, c’est un alizé de compositions, un harmattan d’harmonies, un sirocco de frissons à l’unisson. Et puis beaucoup d’amour en prévision. Inspiration, expiration… plongeon. Balam est né d’une envie partagée d’aventure et d’exploration. Un désir d’embrasser un paysage sonore où le contraste sert de boussole. Un voyage polyphonique et polyrythmique où, les chemins balisés de l’écriture et des arrangements ciselés s’autorisent le hors-piste de l’improvisation, où des ambiances resserrées et intimes s’ouvrent soudain sur de grands espaces sonores sauvages, où des forêts touffues de notes foisonnantes sont zébrées de grandes clairières minimalistes. Musiciens : Hervé Capel, Julien Padovani, Thomas Restoin, Tiennet Simonnin.

Balam - La Conserverie

L’association Cœur de Madeleine et Chocolat organise la 5ème édition du SALON DE LA MADELEINE ET DU CHOCOLAT, évènement qui se tiendra à la Salle des Congrès de SAINT YRIEIX LA PERCHE le Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre.

Salon de la madeleine et du chocolat - Coeur de Madeleine

Dimanche 20 NOVEMBRE 2022

"L'association UN AIR DE FLEURS organise sa journée de gala le 20 Novembre 2022 de 14h30 à 17h au Trait d'UNION à NANTIAT;

L'ensemble LE PALACE HOTEL JAZZ GROUPE saura vous distraire. Entrée 12 euros.

Avec ou sans réservation

Palace hotel Jazz groupre - un air de fleurs

L'association Les Pinsons de la Benaize organise un LOTO Dimanche 20 Novembre 2022 à 14 heures (ouverture des portes à 13 heures), un loto est organisé à la salle polyvalente de Mailhac sur Benaize : bons d'achats et nombreux lots de valeur, vente sur place de boissons et pâtisseries. Mailhac sur Benaize est en Haute-Vienne(87160), tout prêt de Saint Sulpice les Feuilles et La Souterraine.