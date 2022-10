Les sorties France Bleu Limousin du 17 au 23 octobre 2022

Des idées de sorties avec france Bleu Limousin

Lundi 17 octobre

Du 17 au 30 octobre la 3ème édition du festival Foutez nous la paix

13 jours de réflexion, d’échanges, de coopération, d’hommages, de spectacles, de fête et d’imaginaire… Un festival proposé par l’association Foutez-nous la paix ! avec l’aide de La Mégisserie et du Ciné-Bourse

Affiche Foutez nous la Paix - Ciné Bourse

Mardi 18 octobre

Une soirée Casino fantoche à Limoges

Casino fantoche - ludothèque Limoges

Jeudi 20 octobre

Du jazz à Noriac à limoges. Saison BE CURIOUS ... MayBe JAZZ

Saison BE CURIOUS ... MayBe JAZZ - éclat d'émail

Vendredi 21 octobre

Après 2 ans d absence, le son et lumière de gimel les cascades revient et propose son cabaret 2022. Les représentations auront lieu les: vendredi 21et samedi 22 octobre à 20h30 et dimanche 23 à 15h. Ainsi que le vendredi 28 et samedi 29 octobre à 20h30.entrees 10€ et 5€ pour les enfants de -de 12 ans. Pour tous renseignements et réservations téléphone 06 51 66 84 85

A la libraire anecdote à Limoges

Librairie Anecdote - Librairie Anecdote

A l'espace Noriac

Alma FlamenKa - Alma FlamenKa

A Brive, le salon du Bien-être pendant trois jours

Salon du bien être - Plan B

La troupe théâtrale lonzacoise « La Clef des Champs » présentera la comédie « Un week-end d’enfer » avec la première, le vendredi 21 octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes. Deux autres séances sont programmées, samedi 22 octobre à 20 h 30 et dimanche 23 octobre à 15 h. Entrées adultes 8 €, enfants (moins de 12 ans) : 2 €. Salle des Fêtes du Lonzac en Corrèze

Samedi 22 octobre

L'association Quo Faï Pas de Mau organise les 22 et 23 octobre prochains, son festival “Les automnales“ au coeur de Lastours (commune Rilahc-Lastours) Au programme : balade cueillette de champignons, exposition de champignons frais tout le week-end, spectacles et soirée festive le samedi.

Les automnales affiche - Quo Faï Pas de Mau