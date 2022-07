Les sorties France Bleu Limousin du 18 au 24 Juillet

Des idées de sortie avec France Bleu Limousin

jeudi 21 Juillet

BRIVE FESTIVAL au parc des Trois Provinces

Jeudi 21 Juillet: Rivo + James BKS + Synapson + Black Eyed Peas

Vendredi 22 juillet : Hatik + Clara Luciani + Julien Doré

Samedi 23 juillet : Selah Sue + PLK + -M

Dimanche 24 juillet : Gaëtan Roussel + Calogero + Kungs

Vendredi 22 juillet

L'association à but non lucratif SILVA "Photographions la nature" organise les 22,23 et 24 juillet à Saint ETIENNE aux clos la 12ème édition du Festival photographique "Signé NATURE".

Samedi 23 Juillet

Festival 1001 notes 2022 Du 23 au 30 juillet. Attention, les concerts des 25, 27, 28 et 29 juillet sont annulés

Une Première à Coussac-Bonneval JAZZ A COUSSAC !



Pour la première édition à l'affiche : le grand trompettiste ERIC LUTER et ses amis pour le concert du samedi soir

à l'église de Coussac-Bonneval!

Le dimanche matin dès 11 heures, une DÉAMBULATION NEW-ORLEANS animera les rues de Coussac,

pour tous nous retrouver à l'apéritif (offert!) place de la mairie!

Pour le déjeuner, tables et bancs seront dressés sur la place, vous aurez le choix entre différentes propositions (food-trucks, crêpes, glaces artisanales, buvette...etc!).

Un moment de convivialité en musique: nos 15 jazzmen se relaieront pour "taper le bœuf" pour notre plus grand plaisir!

Dimanche 24 juillet

La Limousine ' Airport associe les valeurs culinaires Limousines à une autre passion, l'aviation. Le Dimanche 24 juillet nous vous convions à découvrir l'aloyaux de bœuf, cuisiné par notre pilote et chef Alain LONGEVAL dans les locaux de notre aéroclub. Ce repas est proposé aux membres de l'Aéroclub Limoges-Bellegarde, aux pilotes et amis des aéroclubs de la Région Aquitaine ainsi qu'au public qui souhaitera participer.

Nous avons la chance d'avoir parmi nos pilotes, Alain LONGEVAL propriétaire du restaurant l'Abattoir, qui est un des ambassadeurs de la viande "Blason Prestige" (BLASON PRESTIGE est une charte Label Rouge visant à promouvoir et garantir une qualité via des obligations d'engraissage, du bien-être animal, de l'abattage et de sa valorisation dans l'assiette). Cette viande, préparée pendant plusieurs jours, sera cuisinée devant vous.

Réservez dès maintenant votre dimanche 24 juillet

Les 48H00 du véhicule de collection à UZERCHE

Expositions de véhicules de Pompier ,d’un restaurateurs de véhicules anciens (démonstration sur place ainsi qu’un cellier,) des motos BSA, un Hot Rod ,un proto Citroën ,etc….ainsi qu’une tombola en premier lot une 2 cv à gagner !