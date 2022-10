Les sorties France Bleu Limousin du 24 au 30 octobre 2022

Des idées de sorties avec france Bleu Limousin

Mardi 25 octobre 2022

Le Secours Populaire organise plusieurs braderies de jouets d’occasion et de décorations de Noël, dans ses locaux 28 rue Henri Giffard (Zone Nord) à Limoges. Ces braderies, ouvertes à tous, auront lieu les mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 octobre 2022 (de 13h30 à 17h). Les fonds recueillis contribueront à financer la campagne de solidarité des Pères Noël Verts au Secours Populaire.

Mercredi 26 octobre 2002

Le Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle Aquitaine propose un chantier participatif à Veyrac en Haute-Vienne à 14h00 L'entretien des pêcheries est indispensable pour conserver un bon fonctionnement et l'accueil d'une faune diversifiée. Rendez-vous au village du Mas de Glane juste après le franchissement de la Glane. Inscription obligatoire Virginie BLOT : 05 55 03 09 07 / 06 52 27 34 70 Prévoir des vêtements de terrain, gants, petit matériel de bucheronnage (coupe-branche, scie...), pique-nique

Veyrac - CEN NA

Anim'Halloween à Allassac

Anim’ Halloween est le rendez-vous des enfants lors des vacances scolaires avec une projection ciné gratuite, un jeu concours avec cadeaux et une chasse aux bonbons en centre-ville !

L’événement est organisé par la municipalité, en partenariat avec le Comité des fêtes.

14h : CINÉMA avec «La famille Addams 2» (2021)

Salle culturelle, gratuit

Morticia et Gomez sont perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi. Pour renouer les liens, ils décident d’emmener toute la famille en vacances dans leur camping-car hanté à travers les Etats Unis.

Commence alors une aventure complètement déjantée !

1h25. Sur inscription (Mairie) : 05 55 84 92 38 ou communication@allassac.fr (Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

CONCOURS MEILLEURS DÉGUISEMENTS

Tentez de remporter l’un des 3 cadeaux mis en jeu :

1) 4 entrées au Futuroscope (Futurochèques d’une valeur commerciale de 200€ offerts par le Comité des fêtes),

2) Playmobil Scooby Doo (valeur commerciale : 59,98€, offert par la municipalité)

3) Château Harry Potter (valeur commerciale : 49,99€, offert par la municipalité)

Déroulé du jeu concours :

1) Avant la projection du film, les participants seront évalués par un jury.

Critères : qualité du déguisement (10 points), créativité/originalité (10 points), maquillage/coiffure (5 points), accessoires (5 points).

2) Les 3 enfants ayant obtenu les meilleures notes remporteront chacun l’un des 3 lots mis en jeu.

3) L’annonce des gagnants aura lieu sur la page Facebook «Ville d’Allassac» le jeudi 27 octobre à 12h.

Jeu concours ouvert jusqu’à 12 ans inclus.

16h : CHASSE AUX BONBONS

Dans les commerces du centre-ville.

Sous la responsabilité d’un adulte.

anim halloween - Mairie Allassac

Jeudi 27 octobre 2022

26ème festival Ô Les Chœurs qui se tiendra cette année du jeudi 27 octobre au samedi 5 novembre. Salle des lendemains Qui Chantent à Tulle

Vendredi 28 Octobre 2022

Soirée Pyjama à Neuvic !

Soirée Pyjama - Bibliothèque Municipale de neuvic

La médiathèque Intercommunale Haute Corrèze Propose Atelier récup - Site d'Ussel VENDREDI 28 octobre 2022 à 14h

Dans le cadre de la semaine nationale de la réduction des déchets qui a lieu du 19 au 29 novembre, la médiathèque et l’ambassadrice du tri de Haute Corrèze Communauté, vous invitent à un atelier pour décorer la vitrine de la médiathèque sur la thématique « déco’recup ». Public : à partir de 6 ans. Gratuit sur réservation. Durée : 2h

semaine de la réduction de déchets - SERD

La 31ème édition de Scène d'automne à St Maurice Les Brousses Les 28 ET 29 OCTOBRE 4 concerts ZOUFRIS MARACAS, Baptiste VENTADOUR, Les Tit'S NASSELS, ALKABAYA Espace Juliette Gréco

Samedi 29 octobre 2022

L'association PanaRock organise la 3ème édition du festival rock « La Nuit de la Samain » à la Salle des Fêtes de Panazol, à partir de 19h30. Quatre groupes au programme : Askondi, Deadline Shadow, Flaming Teardrops et Desert Dew. Le tarif d’entrée est de 5 euros (gratuit pour les -12 ans). Tous les enfants de -12 ans venant déguisés auront droit à un paquet de bonbons d’Halloween ! Sur place, buvette et restauration.

L'association "Pays des Buttes Calcaires" organise sa première rando d'Halloween sur la commune d'Ayen. samedi 29 octobre. Ce petit parcours, en nocturne, vous emmènera à la rencontre des fantômes, vampires et autres créatures qui hantent les chemins. Au retour, vous pourrez goûter la soupe et la boisson des vampires. Les déguisements sont les bienvenus. Pensez à prendre de bonnes chaussures, votre timbale et une lampe de poche ! Coût 5€ au dessus de 12 ans, gratuit en dessous. Attention, Pour une question d'organisation, pas d'inscription de dernière minute. Date limite d'inscription : 26 octobre 2022 Les bulletins, accompagnés de leurs règlements sont à envoyés ou à déposer à la Maison France Services d'Ayen, 41 place Mareuse. Renseignement 05 55 25 76 12

Dimanche 30 octobre 2022

Le Cercle des amateurs de jouets anciens de FEYTAIT (CAJAF) organise sa 26ème bourse aux jouets anciens et de collection « LIMOTOYS » à FEYTIAT (Espace Georges BRASSENS/Salle Pierre LOUIS et salle du PASTEL) de 08h30 à 17h00. Plus de 100 exposants, c'est la Bourse aux jouets la plus importante d’AQUITAINE/POITOU CHARENTES/LIMOUSIN,. Grands parkings gratuits. Point restauration rapide.

Bourse aux jouets - CAJAF

La Frédéric Mistral Raid et randonnée en VTT et marche est de retour ce dimanche

C'est la "30ème édition" Raid et randonnée en VTT et marche à label National UFOLEP dans les Monts de Blond

ATTENTION important : nouvelle formule d'inscriptions il est fortement conseillé de s'inscrire via le site du Guidon Bellachon : www.guidonbellachon.org page Frédéric Mistral ou sur place au stade de Blond le dimanche matin mais attention avec majoration des tarifs

Affiche Frederic Mistral - Guidon bellachon

La fête de la châtaigne à Dournazac

Fête de la chataigne - Comité des fêtes Dournazac