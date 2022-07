Les sorties France Bleu Limousin du 25 au 31 juillet

Des idées de sortie avec France Bleu Limousin

Mardi 26 Juillet

A 19h, concert Clara Sanchez & Sam Tardien, parc du Centre culturel à St Yriex Buvette et tapas par l’association FCPE Tout public - Accès libre - Annulé en cas d’intempérie Petit bout de femme frêle comme on s’amuse à la décrire, un accordéon bavard sur les épaules, Clara raconte des histoires tirées d’un univers en noir et blanc, chanteuse suspendue sur un fil entre hier et aujourd’hui. Souriante et audacieuse, Clara suit les traces des chanteuses et chanteurs des rues d’autrefois. Jouant avec la poésie de la langue française, elle renouvelle le genre en lui insufflant un air d’espoir

Clara Sanchez et Sam Tardien

Mercredi 27 juillet

Nouveau départ pour le train à vapeur du Limousin !

CFTLP

Du 27 au 31 juillet, la 19ème édition du labyrinthe de la voix à Rochechouart. Un partenariat France Bleu Limousin

Le labyrinthe de la voix

Vendredi 29 juillet

En partenariat avec la Ville de NEUVIC et MELODYN PRODUCTIONS, le Comité des Fêtes, reçoit Baptiste Ventadour. Concert le vendredi 29 juillet 2022 à la salle des Fêtes de NEUVIC.

Baptiste Ventadour - facebook Baptiste Ventadour

Le festival "Terre de Zic" (antérieurement festival "Rock en Marche") se tient cette année à Saint Léonard de Noblat, place de la Libération, pour sa 9ème édition. La festival a lieu les 29 et 30 juillet

Terre de Zic

Samedi 30 juillet

Le festival du haut Limousin du 30 juillet au 07 août. En 2022, le Festival du Haut Limousin célèbre les 20 ans de la Ferme de Villefavard en Limousin. Cette année, la programmation est resserrée sur une semaine et se déroulera à la fois à la Ferme et sur le territoire.

Affiche festival du haut Limouisn

Une exposition de vieilles voitures à Liginiac

Affiche expo voiture

Dimanche 31 juillet

Soirée paëlla et soirée dansante pour le 30 Juillet a partir de 19h salle des fêtes Latreille a Tulle

Affiche soirée Paella

Le vide-grenier de St Germain Les belles