Les sorties France Bleu Limousin du 31 octobre au 06 novembre 2022

Mercredi 02 novembre

Au château de La Brégère à Saint Yrieix la Perche, le mercredi 02 novembre de 14 heures précises à 17 heures 45 environ, « Une après-midi dont vous êtes le héros : Le château des sortilèges ». À partir de 15 ans. Les places étant limitées, la réservation est conseillée au 05 55 08 88 79 (Médiathèque). Celles et ceux qui ont déjà participé peuvent retenter l’aventure avec un autre personnage. L’entrée est gratuite. Une pause est prévue entre les deux parties de l’aventure. Penser à se munir d’un stylo ; c’est tout ce dont on a besoin

Château des Sortilèges - Pascal Tresson

Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la LPO vous propose une balade commentée pour découvrir les zones humides et rechercher la Pie-grièche grise au pays d'Eygurande. Mercredi 2 novembre à Eygurande de 10h à 16h Inscription obligatoire auprès de Sophie CATOIR 07 49 53 97 83 Prévoyez des vêtements adaptés à la météo, chaussures de randonnée, pique-nique et des jumelles

Jeudi 03 Novembre 2022

MON PETIT THEATRE présente sa dernière création pour le jeune public (de 6 mois à 6 ans) "Le Carnaval des animaux "de Camille Saint-Saëns, une libre adaptation du Jeudi 3 au Samedi 5 Novembre à 10 H et 16H durée: 30 Minutes Espace Simone Veil LIMOGES . Tarif unique :5 €

Carnaval des animaux - mon petit théâtre

Samedi 05 novembre 2022

Jean Marie Bigard à Bussière - repaire des Artistes

A l'opéra de Limoges: GUERRIÈRE(S) Samedi 5 novembre 2022 à 17h au Foyer du Public dans le cadre de "La Deuxième scène". Texte et mise en scène : Muriel MINGAU Comédienne : Michelle ATLANI Création musicale : Pierre RAKOTONDRAFARA Création photo : Nassir M. Un spectacle musical et "seule-en-scène" sur la femme, les femmes, leurs attentes, leur place, leurs désirs, leurs faiblesses, leur puissance, leurs rêves. Depuis ce féminin, Guerrière(S) ressent le monde et le raconte. Elle raconte la ville, ses rues, ses quartiers, ses recoins-quartiers, ses anonymes. Elle raconte le temps qui va, court, insaisissable, nos grandes et petites vies. Elle raconte ces moments de grâce qui nous tombent dessus sans crier gare, ces moments qui nous font rire et sourire, relever la tête, espérer. Elle raconte, portée, emportée, par les mots, la musique et la scène. Durée : 1h / 10 euros Le projet Guerrière(S) a pu commencer son processus de création grâce au soutien des Centres Culturels Municipaux de la Ville de Limoges, de l’espace Georges Brassens de la Ville de Feytiat et de l’Opéra de Limoges où ont été réalisées des résidences.

"Disney en concert" au Zénith de Limoges le samedi 5 Novembre à 16h.

L’APICULTURE HAUTE-VIENNOISE MISE À L’HONNEUR DANS LE CENTRE-VILLE DE LIMOGES !

Festimiel1 - CAHT

Festimiel2 - CAHV

SOLIGNAC EN FETE Après 3 années d’interruption, « L’HUITRE EN FETE » se tiendra à nouveau, Samedi 5 Novembre 2022 Place Georges Dubreuil, juste et merveilleux retour aux sources. Cette belle fête gastronomique tant attendue, sera ouverte de 9h à 17h30 sous chapiteaux. Des producteurs ostréicoles présenteront un large panel d’huîtres, d’Arcachon, de Marennes-Oléron, et de Bretagne qui raviront les palais. Les amoureux des produits de la mer trouveront également crabes, crevettes, coquillages et crustacés. Les viticulteurs d’Alsace, du Bordelais, de Charente, de la Corrèze ou du Maine et Loire, vous présenteront leurs vins et spiritueux. Pour compléter ce festival gustatif, il vous sera proposé les spécialités Maison préparées avec soin par nos bénévoles : crépinettes, moules-frites, galettes, ainsi que gourmandises et autres pâtisseries aimablement confectionnées par le foyer des aînés et nos sympathisants. Sans oublier le pain du boulanger de Solignac et le beurre de la région, indispensable tandem. Tables et bancs seront à votre disposition pour déguster vos achats sur place et poursuivre ce moment de convivialité.

Le comité des fêtes de Rilhac-Rancon vous propose sa soirée spectacle "dans l'ombre de Michel" le 5 novembre 2022, réalisée par la troupe des Figurants, à l'Espace Mazelle de Rilhac-Rancon (87)

Affiche "dans l'ombre de Michel" - Comité des fêtes Rilhac

Dimanche 6 novembre 2022

Dimanche 6 Novembre à 15h00 et Mardi 8 novembre à 20h LA PRINCESSE JAUNE ET AUTRES FANTASMES à l'Opéra de Limoges

La Princesse jaune opéra-comique en 1 acte de Camille Saint-Saëns (1872), sur un livret de Louis Gallet précédé de Nuit persane, op.26 bis (extraits) Cycle de mélodies pour solistes, choeur et orchestre de Camille Saint-Saëns (1891), sur des poèmes d’Armand Renaud Direction musicale : Philippe Forget Adaptation, mise en scène, scénographie : Alexandra Lacroix Léna : Camille Schnoor Kornélis : François Rougier Avec la participation de mères d’enfants du programme OperaKids Avec l'Orchestre de l’Opéra de Limoges Et le Choeur de l’Opéra de Limoges (direction : Arlinda Roux Majollari) L'Histoire: Kornélis, jeune orientaliste hollandais, vit chez sa cousine Léna qui est amoureuse de lui. Il rêve quant à lui de femmes et d’ailleurs lointains. Léna le confronte mais Kornélis esquive et s’échappe dans la drogue. Il accède alors à ses fantasmes et croit voir le Japon et la japonaise s’incarner en Léna. Il cherche à la posséder, elle refuse, il insiste. Les effets de la drogue retombent, le remettant face à la réalité.