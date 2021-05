Les terrasses mythiques

Réécoutez Pierre Nuss vous parler d'une terrasse un peu spéciale Copier

Aujourd’hui, les terrasses rouvrent, et ça va faire du bien. Nous voici devant un nouveau dilemme après tant de mois d’attente : Il en faut une qui marque, il faut que ça claque. Quand j’étais petit, mon grand-père me racontait que des planches avaient été installées dans les arbres de la place Benjamin Zix, la place la plus célèbre de la Petite France, que certains y grimpaient avec des échelles de corde et sirotaient leur boisson là-haut. La phrase “à consommer avec modération” n’a jamais pris autant de sens, un verre de trop et vous vous cassez la margoulette sur le pavé. Mais je n’ai trouvé aucune preuve de cela, donc, passons à autre chose : j’ai trouvé un récit de voyage du grand voyageur Xavier Marmier qui raconte la plus belle terrasse de Strasbourg en 1835. Sur la plate-forme de la cathédrale ! Ecoutez : “Il y a là, à la place-même où devait se lever la seconde tour, une maison habitée par le gardien de la cathédrale et, grâce à ce gardien, qui est à la fois marchand de tabac, aubergiste, maçon, il se passe de temps à autre un singulier spectacle. Les soldats viennent ici fumer du tabac de la régie, et boire de la mauvaise bière, les curieux s’assoient au bord de la balustrade pour observer la flèche ou le paysage, et les étrangers, jaloux de léguer un souvenir à la postérité, font graver en toutes lettres leur nom sur les dalles de la plateforme. Du matin au soir, on boit là-haut, on fume, on crie, on blasphème, on parle de guerre et d'amour. Tout cela se passe au-dessus de la nef de l'église ; Là est le tumulte de la tour de Babel, et à quelques centaines de pieds plus bas, le prêtre dit la messe et le peuple s'agenouille dévotement pour l'entendre.” Extrait des lettres de voyage de Xavier Marmier. Pour une maisonnette qui était censée surveiller les départs de feux de la ville, les gardiens savaient l’y mettrePour la terrasse d’aujourd’hui, je pense qu’il faudra se contenter de celle où il y a de la place, cela fera bien l’affaire !