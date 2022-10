Les Utopiales à Nantes

La 23ème édition des Utopiales a pour thème cette année : "Limite(s)" ! À la fois manifestation grand public et rassemblement de professionnels, les Utopiales sont considérées comme l’événement le plus important autour de la science-fiction en Europe et, au niveau mondial, le deuxième rendez-vous de la science-fiction après le Comic Con de San Diego.

Littérature, sciences, cinéma, bande dessinée, expositions, jeux de rôle, jeux vidéo : depuis 22 ans, la programmation pluridisciplinaire des Utopiales fait cohabiter les univers de la science et de la science-fiction.

Les Utopiales réunissent des scientifiques, chercheurs, auteurs, scénaristes, dessinateurs, réalisateurs et tous ceux qui, jour après jour, façonnent des mondes fabuleux à partir de fragments du réel pour en faire de véritables expériences de pensée, éveillant notre curiosité et cultivant notre imaginaire. Le thème choisi permet de faire dialoguer littérature, recherche scientifique, cinéma, bande dessinée, arts visuels, jeux de rôle, jeux vidéo et mangas, laissant ainsi émerger des réflexions multiples et offrant un regard particulier sur notre passé, notre présent et notre futur. Programme complet sur le site des Utopiales.org .

La 23ème édition des Utopiales, c'est du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre, à La Cité des Congrès de Nantes.