Les Vins de Nantes : Vendanges en Loire-Atlantique

Le vignoble nantais, c’est près de 8000 Ha, dominés par le Muscadet. Les deux autres appellations, le Gros-Plant et moins connue, les Coteaux d’Ancenis qui proposent des blancs sec et moelleux, avec le Malvoisie, mais aussi des rouges et rosés. Aujourd’hui les vignerons nantais complètent leur offre avec des IGP et des Vins de France… Une année moyenne c’est 400.000 Hl de Muscadet…Pour ce millésime 2022, on espère entre 250.000 et 300.000 Hl de Muscadet, qui partiront pour 20% à l’export, principalement en Angleterre, Belgique, Japon… Le marché nord-américain est en forte progression et Les Vins de Nantes sont de plus en plus présent sur les tables étoilées, les plus prestigieuses… Au Domaine de l’Écu, les vendanges se terminent, avec la récolte des rouges, comme un peu partout, dans le vignoble nantais… Au domaine de l’Écu, on est BIO depuis plus de 40 ans et on vendange à la main. Dans le vignoble nantais, un peu moins de 20% de la production est BIO. C’est la moyenne nationale, mais on est fier de ce chiffre, car produire BIO sous notre climat océanique, nécessite d’avantage de travail et de soins que dans le sud où soleil et vent protègent la vigne de l’humidité et de ses maladies… Le nombre d’exploitations, en conversion BIO, est en constante progression, sans compter que beaucoup de domaines sont en agriculture raisonnée, une dynamique qui laisse à penser que dans moins de 15 ans les Vins de Nantes seront majoritairement BIO !

