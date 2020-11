Lilian Renaud, invité de l’Happy Hour de France Bleu Besançon

Ce vendredi 13 novembre 2020, devait sortir dans les bacs, le nouvel album de Lilian Renaud, notre artiste franc-comtois préféré. L'album "Dans un moment de bonheur" est finalement repoussé à la fin mai 2021, tout comme la tournée qui devait l'accompagner "Dans un moment de bonheur Tour" qui démarrera finalement le 22 mai 2021 à l'Ecrin de Dijon et le 29 mai à la Commanderie de Dôle.

Lilian Renaud, invité de l'Happy Hour ce jeudi 12 novembre

Il nous présente son nouvel album, son actualité, ses projets et il maintient son rendez-vous avec vous les auditeurs de France Bleu Besançon et fans du chanteur, malgré les changements de programme dans son planning, liés à la crise sanitaire.

Rendez-vous dans l'Happy Hour dès 17h, sur notre antenne. Vous êtes invités à poser vos questions à Lilian, appelez le 03.81.83.31.11 entre 17h et 18h.

Lilian nous interprétera quelques chansons, en direct au piano et à la guitare.

Ecoutez "Le coeur de l'idée" une des chansons enregistrée par Lilian Renaud avec Lee Catterson :

Lilian Renaud, l'enfant chéri des Francs-Comtois

Avant de remporter en 2015 la quatrième édition du célèbre télé-crochet The Voice, la plus belle voix, Lilian Renaud a parcouru un long chemin depuis son petit village de Mamirolle, situé dans le Doubs. C'est en effet là qu'il naît en 1992 et grandit, entouré de ses parents et de cinq frères et soeurs, dont l'un d'entre eux lui apprend ses premiers accords de guitare. Le jeune homme, à peine atteinte la vingtaine, décide de se produire en duo acoustique avec un ami et effectue ainsi ses premiers concerts, sur la scène locale. Devenu artisan-fromager, il n'abandonne pourtant pas ses rêves de chanson et monte pour la première fois à Paris pour participer à The Voice, où il est rapidement choisi par Zazie, qu'il émeut aux larmes en reprenant « Octobre » de Francis Cabrel.

Sorti grand vainqueur de la quatrième saison, il décide d'imposer son timbre puissant et sa technique vocale pointue sur un premier album qu'il affirme fortement influencé par la musique nord-américaine, le folk et même quelques touches de musique celtique, précédé par le simple « Promis juré », qui intègre très vite le top des ventes hexagonales, à la dix-huitième place, et le deuxième extrait, « Pour ne plus avoir peur ».

Le Bruit de l'Aube paraît le 13 novembre 2015 et enregistre les participations d'Ycare, Grand Corps Malade, Guilhem Valayé et Tristan Salvati. S’ensuit une grande tournée nationale d’une cinquantaine de dates couronnée par une nomination aux Nrj music awards pour la révélation francophone de l’année. Son deuxième opus déjà en route sort le dès la fin d’année 2016, il y compose la majeure partie des titres et signe deux titres avec Zazie, le coeur qui cogne qui donnera le nom à cet album, et la chanson « Frère ».

Lilian s’arrête soudainement dès la sortie de ce dernier afin de retrouver un peu de calme et sérénité dans ce tourbillon médiatique ne supportant trop peu l’immense succès qui lui arrive aussi rapidement. Le temps de reprendre de ses émotions et de concocter un nouvel opus, un album éponyme, portant son nom et qui sortira au mois de Mai 2019. Composé et écrit à cent pour-cent par ses soins, il y dévoile ses premières chansons en Anglais lui permettant enfin d’exprimer encore plus ses vraies influences dans le folk nord-Américain, ces influences gospel et country qui chérissent tant son coeur de musicien. Il n’en vendra pas moins de vingt-mille en Autoproduction.

Lilian remonte sur scène et y présente ce nouvel opus sur une trentaine de dates au cours de l’année 2019 et 2020, celle-ci finalement écourtée par l’épidémie du coronavirus. Mais rien n’arrête son envie de composer, d’écrire, Lilian prépare déjà son quatrième opus en Auto-production qui mélangera à l’image du troisième toutes les influences qu’il aime, sur des thèmes toujours riches en émotion, pour une sortie programmée sur la fin du mois de Mai 2021. S’enchainera une tournée en Autoproduction elle aussi et les retrouvailles avec le public pour y interpréter ses nouvelles chansons.

