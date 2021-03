Ce vendredi marque la sortie de "Who do you love", le nouveau single de Lilian Renaud, disponible sur les plateformes digitales (Deezer, Spotify, iTunes, ...) et d'ores et déjà parmi la playlist France Bleu Besançon ! La sortie de son 4ème album est prévue le 28 mai prochain.

Lilian Renaud : son nouveau single "Who do you love" entre dans la playlist France Bleu Besançon !

Lilian Renaud est l'invité de France Bleu Besançon toute cette journée du 19 mars.

"Who do you love", premier single extrait de son futur album est à découvrir, avec l'artiste lui-même, dans "Côté Culture, Comptez sur Nous", et dans "L'Happy Hour".

France Bleu Besançon a décidé de partager cette journée avec Lilian Renaud, "Dans un Moment de Bonheur" – ou plutôt dans DES moments de bonheur – tout au long de cette journée spéciale.

... Et Lilian a même un message pour vous !

"Aimer au-delà de toutes les différences"

Message d'espoir et plaidoyer pour la tolérance, "Who do you love" est une ballade pop-folk à la guitare écrite par son acolyte Lee Catterson, et composée par Lilian.

Ce message est cette fois porté en anglais. Lilian Renaud y trouve une certaine liberté, et l'opportunité "d'aller à l'essentiel". L'anglais lui permet aussi une plus grande élasticité de musique et de composition.

L'ancien élève fromager chante d'abord en yaourt, pour faire naître les mélodies, qui trouvent ensuite tout leur sens en paroles que la mélodie vient suggérer.

Découvrez ce premier single "Who do you love" !

« L'espoir qu'il voit en chaque être humain, c'est l'histoire racontée par ce titre » Copier

Le clip de Lilian Renaud, tourné à Charquemont (25) - Lilian Renaud

Le clip, tourné à Charquemont, décode aussi à sa façon cette envie de partage et cette nécessité de vivre ensemble : une cascade, de l’eau, des arbres, les grands espaces du Haut-Doubs, et la contribution de Mam, danseur Bisontin.

Le clip, tourné à Charquemont, décode aussi à sa façon cette envie de partage et cette nécessité de vivre ensemble : une cascade, de l'eau, des arbres, les grands espaces du Haut-Doubs, et la contribution de Mam, danseur Bisontin.