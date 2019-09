Linselles envahie par des Ferrari le dimanche 15 septembre

Linselles, France

Faitrarissime à Linselles le dimanche 15 septembre 2019, des voitures de luxe au profit d'associations caritatives .

Au programme de ce Dimanche flamboyant

Rendez-vous dès 10h pour une journée placée sous le signe de la marque au cheval cabré à Linselles. Au programme de cette 17e édition de Fait Rarissime, l’exposition très attendue des modèles prestigieux de la marque Ferrari, mais aussi d’autres voitures d’exception. Modèles anciens, rares et luxueux : venez en prendre plein les yeux … et plein les oreilles !

Baptêmes sur route : une opportunité vrombissante !

Toute la journée, des baptêmes sur route vous seront proposés à bord des véhicules mis à disposition par leurs propriétaires. Attention, cette année, les inscriptions seront limitées ! Les horaires de départ vous sont communiqués heure par heure, en fonction des disponibilités des véhicules. Chaque occasion est unique alors saisissez la vôtre !

La grande histoire Ferrari en miniatures

L’espace Thérèse Boutry accueille une exposition de voitures miniatures pour retracer l’histoire de la marque Ferrari. Revivez les étapes marquantes du constructeur à travers ses modèles phares et admirez les évolutions techniques et esthétiques. Petits et grands modèles : amusez-vous à les retrouver parmi les véhicules exposés !

Roulez des mécaniques

Les amoureux de belles voitures pourront aussi admirer des modèles prestigieux d’autres marques. Des stands consacrés aux sports automobiles vous invitent également à découvrir des carrières, des voitures de sport et des souvenirs qui font rêver toutes les générations.

Rotary Club Linselles

- Rotary Club Linselles

Le village des associations

Chaque édition de Fait rarissime met à l’honneur des associations soutenues par le Rotary Club de Linselles auxquelles sont reversés tous les bénéfices de la journée.

Et pour s’amuser ?

Toute la journée, les enfants pourront profiter d’animations gratuites et savourer les délicieuses glaces artisanales .

En plus des 2 espaces bar & restauration vous attendent toute la journée pour satisfaire petites et grandes fringales !

Participez aux tombolas organisées en faveur des associations soutenues par le Rotary Club de Linselles et tentez de remporter un voyage ou une miniature Ferrari !

Faitraissime et les associations caritatives :

Dans les start’in block pour aider les populations défavorisées et les enfants malades

Chaque nouvelle édition de l’événement Fait Rarissime est l’occasion de récolter des fonds pour aider des associations locales qui partagent les valeurs et les priorités des membres du Rotary Club de Linselles. Les bénéfices récoltés lors de cette journée seront intégralement reversés aux associations installées sur le village attenant à l’exposition Ferrari. Cette année, l’accent est mis sur l’aide aux populations défavorisées et au bien-être des enfants hospitalisés. Vous aussi, vous pouvez agir directement, en allant à leur rencontre sur les stands !

Pour un Sourire d’Enfant – aide à l’enfance défavorisée au Cambodge

Depuis plus de 20 ans, l’association a pour mission de sortir les enfants de l’extrême misère et de les conduire à un métier qualifié, digne et correctement rémunéré. En œuvrant pour améliorer la santé physique et psychologique et l'éducation, les bénévoles parrainent des enfants autour de 6 objectifs principaux : nourrir, soigner, protéger, éduquer/scolariser, former à un métier, aider les familles.

Marie, Reine de la Paix – aide aux habitants du Burundi

Fondée en 2013, l’association nait de la rencontre avec un prêtre burundais dans le cadre d’un échange entre le diocèse de Lille et de Bururi. Ses bénévoles luttent contre la pauvreté en aidant au développement et à la concrétisation d’initiatives pour aider la population défavorisée du pays et en apportant une aide matérielle aux écoles.

L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile – scolarité des enfants et adolescents malades

Depuis 1987, l’association assure l’enseignement des jeunes dont les études ont été interrompues ou perturbées par la maladie, pour éviter une interruption dommageable de leur scolarité. Des enseignants bénévoles qualifiés possèdent les diplômes requis par l’Éducation Nationale : professeurs, instituteurs en activité ou à la retraite… mais aussi étudiants ou autres actifs, offrent quelques heures de leur temps chaque semaine.

Sportez Vous Bien – sport pour les enfants hospitalisés

L’association propose aux enfants hospitalisés ou en soins externes et à leur famille des activités et animations afin de leur apporter plaisir et bien-être. En proposant des rencontres avec des artistes et des sportifs, soit en milieu hospitalier soit à l'extérieur, et en finançant des salles de sport dans les services de pédiatrie dans la région des Hauts-de-France, les bénévoles améliorent le quotidien des enfants malades et contribue à réaliser leurs rêves.

Rencontrez d’autres associations portées par des initiatives bénévoles locales pour apporter soutien et réconfort aux jeunes, aux malades ou à des populations en situation de précarité, en France ou à l’étranger sur le Village des Associations.

Le Rotary Club Linselles

Fort du dynamisme et de l’engagement de ses membres, le Rotary Club est un réseau d’hommes et de femmes qui ont pour ambition de se mettre au service des autres. Artisans, commerçants, cadres ou membre d’une profession libérale, actif ou à la retraite : les membres mutualisent leurs compétences et leur réseau pour organiser des actions créatives autour du partage et de la solidarité

