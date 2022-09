Loiret : à Fleury-les-Aubrais, les associations font leur rentrée au centre culturel

L'ambiance est à la fête ce dimanche 3 septembre au centre culturel de Fleury-les-Aubrais. En tout, 61 clubs et associations sont présents, pour le plaisir des petits et grands. Les associations, diverses, regroupent clubs de sport, groupes de théâtre, de danse ou encore des œuvres caritatives. Les files d'attentes sont nombreuses, les activités très prisées.

Une affluence qui donne le sourire aux bénévoles des différentes associations. Après des années difficiles marquées par la crise sanitaire, Muriel Audier, bénévole au CJF Handball, ne peut contenir sa joie. "On sent que les gens ont très envie de renouer avec la vie associative", exprime-t-elle alors que plusieurs personnes se dressent devant son stand. "Je suis très émue, je retrouve le monde d'avant, l'ambiance des forums d'associations d'il y a trois ou quatre ans. Nous nous retrouvons, c'est très bien."

Un constat partagé par Christine, une habituée du forum des associations de Fleury-les-Aubrais, venue pour inscrire sa fille de 11 ans au club de badminton. "Ça a forcément un côté festif, un aspect de retrouvailles. Une vie normale c'est toujours bien, avec des sourires affichés et non plus masqués, ça fait du bien de revenir au forum, je suis ravi."

Des pertes d'adhérents à cause de la crise sanitaire

Pourtant, certaines associations ont connu des pertes d'adhérents à cause de la crise sanitaire, comme Gérard Merlot qui dirige le club de gymnastique depuis 10 ans. "On a été fermé de nombreux mois, on a perdu des adhérents, une centaine", explique-t-il même si le forum a bien marché pour lui "On a fait des inscriptions depuis quatre jours, aujourd'hui encore. On repart sur des bases correctes."

Les associations caritatives sont également nombreuses, Yannick tient le stand des Restos du Coeur. La crise sanitaire et les difficultés économiques actuelles l'amènent à chercher de plus en plus de bénévoles. "Il y a eu le COVID et la crise économique maintenant, le nombre de bénéficiaires de l'association augmente sans cesse. Il faut qu'on trouve suffisamment de bénévoles pour aider les personnes les plus démunies, que l'on doit soutenir."

Un forum qui permet un retour en force des associations

Pour la majorité des associations , cette édition 2022 va permettre de revenir à une situation semblable voire meilleure à ce qu'elle était avant la crise sanitaire. Jean-Luc Barboza, vice-président du club de tennis de table a vu une nette amélioration. "Tout au début du COVID, il y a des joueurs qui n'ont pas repris leur licence. On est redescendu à 40 licenciés. Après la crise, on a repris des joueurs pour le loisir, quelques compétiteurs, de 40 licenciés, nous sommes passés à 59. Il y a eu une progression magistrale. Aujourd'hui nous avons récupéré cinq ou six promesses de venue."

La maire de Fleury-les-Aubrais, Carole Canette, a exprimé son enthousiasme quant à cette forte mobilisation "Ce n'est pas juste un salon des associations. C'est le forum des organisations des hommes et des femmes qui s'engagent pour que les Fleuryssois vivent des activités qui véhiculent de belles valeurs. Leurs actions rencontrent pleinement les attentes des habitants."

Dimanche 4 septembre, c'est à la ville d'Orléans de mettre à l'honneur plus de 500 associations, dans le cadre de la journée "Rentrée en fête", de 11h à 19h.