Luna Park est de retour avec France Bleu Besançon

Luna Park à Besançon, c'est une grande fête foraine qui dure sept semaines et attire plus de 30 000 visiteurs chaque année. Une trentaine de manèges et d'attractions sont à découvrir au cœur du Hall C de Micropolis.

C'est la sortie familiale des vacances !

Luna Park est ouvert :

- le Mercredi de 14h à 19h

- le Samedi de 14h à 22h

- le Dimanche de 14h à 19h

Pendant les vacances scolaires, Luna Park est ouvert tous les jours de 14h à 19h.

Le samedi pendant les vacances, le parc est ouvert de 14h à 22h.

Le tour de manège est à 1,50€ tous les jours sur tous les manèges.

