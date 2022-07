France Bleu Provence est partenaire du Mandol’in Marseille Festival. À Marseille, de la Mandoline en pagaille, savante et populaire !

En juillet 2021, c’était la fête pour les cent ans de l’ouverture de la classe de mandoline au Conservatoire « Pierre Barbizet », réunissant pour l’occasion des musiciens venus des quatre coins du monde dans un grand Festival, sous le soleil de Marseille.

En 2022, la mandoline réunit des musiciens en apprentissage et des artistes accomplis.

Mandol’in Marseille Festival cristallise en une semaine cette volonté́ d’ancrer dans notre région la pratique ancestrale du « petit luth », de partager avec le public les créations que porte la Compagnie VBD & Co et de fédérer autour de ce rêve de mandoline, des artistes de légende autant que des musiciens en apprentissage dont la vitalité́ dessine le plus bel avenir à l’instrument. Pour l’édition 2022, fort d’un solide partenariat avec les Nuits de Fourvière, Mandol’in Marseille Festival s’offre le luxe d’accueillir parmi les plus grandes signatures de la musique française de ces dernières décennies.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La mandoline brille à nouveau de mille feux pour cette édition 2022.

L’une des grandes fiertés de la Compagnie VBD & Co demeure la récente création de l’Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille (OMMM) qui donnera son premier concert le 8 juillet au Théâtre Toursky.

Imaginez cinquante enfants de tous les quartiers de la cité phocéenne créant sur scène un véritable « Festin Musical », en première partie du Valletti Quintetto & du Trio Uz de là ! Baroque, classique, romantique, jazz, populaire ou contemporaine, la mandoline se décline à souhait.

L'Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille donnera son 1er concert le 8 juillet au Théâtre Toursky

Point d’orgue de cette programmation, la venue au GMEM de l’Orchestre National à Plectre de France sous la baguette du talentueux et dynamique chef d’orchestre marseillais Sébastien Boin.

La machine est lancée, l’Histoire est en marche et cette année encore, les trémolos expressifs de la mandoline viendront caresser les oreilles de Marseille !

Le Festival Mandol'in Marseille en partenariat avec France Bleu Provence du 8 au 13 juillet

Les lieux et le programme.

Théâtre Toursky, Conservatoire de Marseille, Mémorial de la Marseillaise, Archives départementales, La Friche Belle de Mai.

Programmation et réservations