Marché aux Puces en plein air, une tradition messine avec France Bleu Lorraine

On les attendait, les marchés aux puces reviennent. C'est le rendez-vous des amateurs de brocante, d'antiquités et d'objets de collection: bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies...

Les Puces de Metz

La récup' c'est la tendance écologique & économique. C'est devenue une vraie alternative en déco : on ne jette plus mais on récupère, recycle et détourne mobilier et objets du quotidien. Rendez-vous le 03 juillet à Metz Expo !

Retrouvez ci-dessous l'interview de Michel Coqué, Directeur Général de Metz Expo, invité de France Bleu Lorraine jeudi 03 juin

Informations pratiques :

Ouverture au public le samedi de 7 heures à 12 heures

Entrée gratuite

Parking offert par Metz Expo Evénements

Informations sur www.metz-expo.com et sur la page Facebook Les Puces de Metz

Réservations au 03 87 55 66 00 / 06 86 16 59 91

Metz Expo Evénements, déjà détenteur du label Safe & Clean, s’engage à accueillir visiteurs et brocanteurs en toute sécurité avec la mise en place de nombreuses mesures sanitaires !

Mesures sanitaires

Logo