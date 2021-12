Rendez-vous au marché d'hiver du NEST Théâtre de Thionville avec France Bleu Lorraine

Un marché de saison avec les producteurs de la région au Théâtre de Thionville qui se déroulera le 21 décembre de 17H – 20H, un moment de plaisir pour faire ses derniers achats de Noël.

Nouveau rendez-vous instauré à chaque changement de saison pour célébrer la nature et ce qu'elle a à nous offrir, découvrez les marchés de saison avec le NEST Théâtre de Thionville !

Produits du terroir et spectacles à cueillir

Le marché d'hiver ouvrira ses portes ce mardi 21 décembre sur le site du Théâtre en Boise : une dizaine de producteurs de produits locaux et bio vous attendent mais aussi des spectacles pour toute la famille, des déambulations sans oublier des dégustations de vins et des tapas réalisées par un chef..

AU PROGRAMME :

Déambulation pyrotechnique : du centre-ville jusqu’au Site du Théâtre en Bois Lieu de RDV : parvis du Théâtre de Thionville - 30 boulevard Foch

Pierre de Mecquenem et compagnie La Machine

Attention magie ! Incandescences, c’est une déambulation poétique aux flambeaux depuis le centre de Thionville jusqu’au NEST, suivie d’une fête du feu se concluant en apothéose. Un geste éphémère et lumineux qui favorise les rencontres et attise tous les regards.

Θ 17H-19H "TOR" - spectacle jeune public

Compagnie Presque Siamoises

Entrée libre

durée : 20 min par séance dès 3 ans réservation sur place salle Yourte - site du Théâtre en Bois

Θ 17H – 20H Marché de saison avec les producteurs locaux

Entrée libre

Producteurs : La Ferme de Thury (volailles, bovins, porcs et oeufs bio), Les Soeurs des Champs (légumes et fruits bio), Les Pains Vagabonds (pains bio au levain naturel, viennoiseries et biscuits), La Ferme du Chambeyron (fraises, confitures, sirop, coulis et oignons rouges), Brasserie Papyllon (bières artisanales brassées à Sierck-Les-Bains)

Chef cuisinier : Saskia Peeters (Les Pains vagabonds). Découvrez les produits du marché sous forme de ses tapas salées et/ou sucrées

Mais aussi : l’Echelle (céramiques), le Puzzle (animation pour les petits et présentation du programme culturel pour les grands), J’fais c’que j’veux by Billi (linge de table et de maison sur mesure, confection pour enfant en lin)

Des produits locaux et de saison sont à découvrir toute l'après-midi ! © Getty - © Getty

Θ 18H - 19H "Les Hommages"

Hayet Darwich, Lucile oza

Entrée libre

Comédienne permanente du NEST, Lucile Oza salue ceux qu’elle admire ou qui l’inspirent, qu’ils soient célèbres ou anonymes, en leur prêtant son corps et sa voix le temps d’un hommage incarné.

durée estimée : 30 min par séance réservation sur place salle Tréfilerie - site du Théâtre en Bois.

Le Cirque du Bout du Monde

Deux performeurs de l’impossible se livrent à une suite de scènes jonglées… à l’aveugle, sous les yeux d’un public fasciné. Un cabaret jouissif et totalement barré où l’imprévu a le premier rôle.

durée : 1h. Dès 8 ans Théâtre en Bois

Pour réserver vos places >>>réserver ici

Retrouvez le programme complet