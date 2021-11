Marché de Noël 2021 à Montigny-lès-Metz, avec France Bleu Lorraine

La 37ème édition du marché de Noël de Montigny-lès-Metz se déroulera le vendredi 26 novembre, de 14h à 19h, le samedi 27 et le dimanche 28 novembre 2021, de 10h à 19h.

Un retour en force pour le Marché de Noël 2021 de Montigny-lès-Metz qui, du 26 au 28 novembre 2021, investi 3 sites : l’Espace Europa, le château de Courcelles et le parvis place Claude Goutin.

Pendant toute la durée de l'évènement, des petits chalets seront installés, des animations vous seront proposées et plus de 100 artisans et producteurs vous transporteront dans la féérie de Noël !

Plus de 100 Artisans et Producteurs locaux et régionaux mettront en avant leur savoir-faire !

Pour dénicher des cadeaux de Noël originaux, pas moins de 100 artisans vous proposeront de nombreux articles et produits de fêtes comme des bijoux, des décorations de Noël, arts de la table, porcelaine, sculptures, petits meubles, accessoires de mode, émaux, céramique…

Les gourmands auront l'occasion de faire ou de se faire plaisir parmi un large choix de produits, et pourront se régaler avec de la charcuterie, du miel, du chocolat, des pâtisseries, des vins de Moselle et d’Alsace...

Nouveauté 2021 : un spectacle son-lumière !

Dans le parc du château de Courcelles, le vendredi 26 et samedi 27 novembre à 19h15, un spectacle son, lumière et pyrotechnie de "La fabrique des jouets du Père Noël" vous sera proposé.

Ainsi que des ateliers maquillages, des animations musicales ou d'autres activités (sur inscription : manifestations@montigny-les-metz.fr), comme des jeux d'équipes "sur les traces du Père Noël" ou des ateliers bricolage et calligraphie. Et, en plus des chalets de Noël, vous pourrez retrouver sur le parvis de Claude Goutin, un manège ainsi qu'une piste de curling.

affiche © Radio France

Laissez-vous enchanter par la magie de Noël !

C'est où ?

Espace Europa-Courcelles

Le château de Courcelles

Le parvis place Claude Goutin

Parkings : Saint Joseph et le Belvédère

C'est quand ?

Vendredi 26 novembre 2021 de 14h00 à 19h00 ;

Samedi 27 novembre 2021 de 10h à 19h00 ;

Dimanche 28 novembre 2021 de 10h00 à 19h00.