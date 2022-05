Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 1er au vendredi 6 mai 2022, participez au tirage au sort et gagnez vos invitations pour le concert événement de Marcel et son Orchestre avec les Fatals Picards le 7 mai au Zénith de Lille.

Marchel et son Orchestre avec Les Fatals Picards: gagnez vos places pour le concert du Zénith

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Marcel et son Orchestre et Les Fatals Picards sur une seule scène, celle du Zénith de Lille

Marcel et son Orchestre

Un Olympia complet en 2020, des rééditions en 2021 et voilà que je profile un retour au Zénith de Lille en 2022. Dans cette époque formidable, comment résister plus longtemps au plaisir de rire de l’hypocrisie bienveillante ? Alors de toute urgence, retrouvons l’insolence et sans complexe avec Marcel !

Les Fatals Picards

Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent : le rock, la chanson française, l’humour, le second degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Rater leur concert reviendrait un peu à rater sa vie…

Concert exceptionnel pendant lequel les deux groupes reprendront les titres des uns et des autres.

Attendez-vous à une chaude ambiance!

Du dimanche 1er au vendredi 6 mai 2022, participez au tirage au sort est gagnez vos invitations pour le concert de Marcel et son Orchestre et des Fatals Picards le samedi 7 mai à 19h30 au Zénith de Lille.

Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort. Nous vous recontacterons si vous avez gagné.